新华国际时评：华盛顿应多倾听理性声音

新华社华盛顿7月4日电 题：华盛顿应多倾听理性声音

新华社记者刘品然 刘晨

美国百位专家学者及前外交官3日在《华盛顿邮报》网站上发表一封致总统特朗普及国会议员的联名公开信，称敌视中国对美国无益，“最终或将孤立（华盛顿）自己，而不是北京”，反映出美国社会对发展中美关系的期待。

这封公开信由美国麻省理工学院教授傅泰林、前美国驻华大使芮效俭、哈佛大学荣誉退休教授傅高义等五人执笔，另有95名专家学者、前外交官及政商界人士等联合署名。信中写道，美国将中国视为敌人并试图让中国与全球经济脱钩的做法，将损害美国的国际角色与声誉，损害世界各国的经济利益。

一段时间以来，美国企业界、学界和民间有不少人都对中美关系遭遇“逆风”表示忧心，呼唤美国政府回归理性。此次联名信无论从参与人数还是代表性看，都上了新高度，其全方位的理性论述引发美国国内和国际舆论关注。

公开信向外界传递出一个讯息：有如此多的专家学者愿意署名，这说明任性挥舞“关税大棒”、破坏中美关系和战后国际秩序不得人心。

这是来自美国社会内部的理性声音，华盛顿一些人应当更多听取。正如信中所说，美国的反对不会阻止中国经济发展、不会阻止中国企业在全球市场份额的扩大或是中国在国际事务中扮演更重要的角色。“美国不可能在不损害自身利益的情况下大幅减缓中国发展的步伐”。

国家间的正常竞争贯穿历史，也是国际关系的一部分。今天的中美两国在一些领域存在竞争，但更多还是互利合作。中美存有分歧不改双方利益高度交融、合作领域广阔的现实。两国应避免落入冲突对抗的陷阱，实现相互促进、共同发展。

这封公开信代表着美国学界和民间的呼声，表明发展好中美关系是两国民心所向，也是国际社会的普遍期待。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)