独家对话《美国陷阱》作者：诡异的美国司法逼我妥协

2013年4月，美国纽约肯尼迪国际机场。法国阿尔斯通集团锅炉部全球负责人弗雷德里克·皮耶鲁齐被美国联邦调查局抓捕。美国司法部指控皮耶鲁齐涉嫌商业贿赂，并对阿尔斯通处以超7亿美元罚款。

这项指控不仅仅是针对皮耶鲁齐个人的行为，也是美国针对法国企业的系列行动之一。2018年9月，皮耶鲁奇重获自由。今年1月，皮耶鲁奇在法国出版《美国陷阱》一书，以亲身经历披露美国利用《反海外腐败法》打击国际竞争对手的内幕，引起舆论强烈反响。

半年多来，法国以及欧洲的媒体、政府机构、高等院校、律所及企业都在不断邀请皮耶鲁齐出面，回顾2014年美国通用电气收购法国阿尔斯通的案件。近日，人民网记者在巴黎专访了皮耶鲁奇。身陷囹圄长达25个月，长期“缺席”家庭生活、职业生涯被毁，对皮耶鲁奇来说，那是一段艰难的时光。而他的经历也在让更多真相浮出水面，促使参与美国市场竞争的更多国际企业觉醒。

何为“美国陷阱”？

皮耶鲁齐说，“美国陷阱”包括三个层面，分别针对国家、企业和个人。他看到，任何被美国司法部门针对的国际企业，都不可能毫发无损地逃离美国《反海外腐败法》的干预。美国政府步步为营，搭建起美国对世界各国核心工业及极具国际竞争力企业的控制。

据悉，1977年美国出台《反海外腐败法》，原本是用于惩罚在海外行贿的美国企业。而美国政府赋予该法令治外法权，使得其司法部门能够向使用美国金融及网络服务的外国企业强加此法令。同时，美国政府也向经合组织施加压力，促使经合组织向其成员国企业施加反腐败法，即1997年末出台的《经合组织反行贿公约》。2005年，美国政府又通过了《美国爱国者法案》，允许美国政府对跨国企业监视合法化。正是这一系列措施，营造了如今的“美国陷阱”。

皮耶鲁齐指出，从2005年起，美国《反海外腐败法》主要针对的是欧洲企业，当时美国获取的上百亿欧元罚款中，60%来自欧洲企业，美国企业仅占15%，其中，法国企业缴纳的罚款就高达140亿美元。在入狱期间，皮耶鲁齐做了大量调查并得出结论：大部分跨国企业在遭遇美国司法部门反腐败调查时，为了不被踢出美国市场，都选择了立刻表态，与美国司法部合作，承认行贿并支付罚金。他强调，最近美国盯上了俄罗斯企业，将来也可能是中国企业。

美国《反海外腐败法》也是针对个人的陷阱。皮耶鲁齐介绍，在阿尔斯通案中，由于当时管理层对形势判断有误，美国司法部调查阿尔斯通三年之久，公司高层一直未作出回应，才导致美国司法部失去耐心，采取行动，通过抓捕皮耶鲁齐向公司管理层施压。“这种情况其实极为罕见。”

皮耶鲁齐说，面对美国《反海外腐败法》的起诉，无论企业还是个人，假如决定走诉讼程序，就意味着向美国检察官挑衅，被捕的个人将获得极为夸张的判刑结果。正因此，面对美国司法部，10个案例中9个案例都会选择认罪协商，哪怕没有犯罪证据，只是为了大幅减少量刑。

荒谬的经历

弗雷德里克·皮耶鲁齐曾在法国阿尔斯通公司工作22年，是电力和轨道交通设备领域的专家。2013年4月，皮耶鲁齐在纽约肯尼迪机场入境时被美国联邦调查局逮捕。被捕后，他才知道美国司法部早在6个月前——也即2012年11月——就起诉他违反美国《反海外腐败法》，并指控他参与2003年阿尔斯通在印度尼西亚的一起腐败案。这种先逮捕、后告知起诉的情况，已显示出他所遭遇的司法程序的不正常。

皮耶鲁齐回忆，被捕后，美国检察官告知，如果美国司法部对皮耶鲁齐公开起诉，他申请回国避难，美国政府就无法采取行动。美国检察官甚至要求他不要给法国使馆、领事馆或自己的公司打电话，理由是希望他扮演阿尔斯通公司内部的叛徒。除上述不正常的司法程序外，皮耶鲁齐还意识到自己无法申请美国司法部的取保释放，并被安置在关押职业罪罚的最高戒备监狱中，这一切违反司法程序的经历在他眼中都极为荒谬。

皮耶鲁齐在美国监狱中先后度过了14个月及近1年的监禁期，总计超过25个月，其中前14个月被关在美国戒备最森严的监狱中，那里人满为患，条件极差。这段艰难时光无疑对皮耶鲁齐的人生产生了重要的影响。被监禁期间，阿尔斯通公司在美国司法部的要求下，以“放弃职位”为由将皮耶鲁齐解雇，他的职业生涯被毁。两度入狱，他只见过妻子两面，为了保护孩子，始终没见过他们……如今，在多次采访中，皮耶鲁齐都坦诚撰写《美国陷阱》一书，很大程度上也是希望向家人和孩子们解释，他为何曾经“缺席”家庭生活那么久。

法国在“反击”

在法国阿尔斯通被通用电气收购的案例中，美国获得了维护所有法国核电站的权力，这些核电站提供法国75%的电力。在皮耶鲁齐看来，法国作为核电技术大国，这无疑是对法国工业主权的严重侵犯。

欣慰的是，法国社会在觉醒。2014年阿尔斯通被收购后，法国于2016年11月出台了《经济生活透明化、反腐败及现代化法案》（也称《萨班II法案），允许法国企业能够在本土接受反腐调查，而不必接受美国司法部门的直接干预。在皮耶鲁齐看来，这是受到美国贸易战影响的国家能作出的最紧急回应，也是对已经失衡的国际经济关系做出的起码的修补尝试。

据皮耶鲁齐介绍，法国国民议会2018年的调查报告也已揭露，当年的收购案中，阿尔斯通和通用电气曾经共谋，以50余万欧元的宣传费游说法国公关公司、律所和银行等，渲染阿尔斯通发展艰难、被通用电气收购理所应当的言论。事实上，阿尔斯通当时在核能发电等领域排名世界前列，相反，通用电气只占有单一的蒸汽涡轮机发电市场，这一市场自2013年以来已经大幅紧缩。如果通用电气不收购阿尔斯通，本身发展将极为艰难。

《美国陷阱》一书出版后，法国政界、经济界和社会大众对当年美国通用电气收购阿尔斯通的事件有了更多深入了解，也对所谓的“美国陷阱”有了警惕之心。皮耶鲁齐指出，法国社会的觉醒，很大程度上也要归功于特朗普总统的“坦率”，也即他对美国打贸易战的意图毫不掩饰，这在很大程度上促使更多真相走向前台。

必须有组织地回应美国

如今，弗雷德里克·皮耶鲁齐已成立咨询公司，主要为政府机构和跨国企业提供咨询，例如如何保护本国的核心工业及工业主权，以及如何面对美国的司法干预、保护跨国企业的利益。

皮耶鲁齐指出，美国希望保持其对世界经济的掌控地位，并使用一切手段达到目的。面对这种情况，其他国家只能选择回应。遗憾的是，皮耶鲁齐也看到，目前在欧洲层面，各国由于利益分歧较大，还无法做出集体回应，美国总统特朗普更善于使用双边协商机制，这使得欧洲内部更难达成一致。

皮耶鲁齐认为，美国政府真正关注的只有综合国力的强弱，要面对美国政府利用《反海外腐败法》干预其他国家的工业及经济发展，就必须采取联合行动回应——他特别强调：“必须是有组织的回应。”

在皮耶鲁齐看来，目前世界上拥有一定工业实力并能和美国产生技术竞争的国家，如法国、德国、英国、中国和巴西等，应当首先更新自身的司法体系，出台相关法令保护本国的跨国企业。此外，这些国家还应加强对话，尝试采取更为严厉的措施，例如控告行贿的美国企业，以此在国际经济关系中形成制衡。

皮耶鲁齐强调，联合行动，尽快回应，这是面对美国司法干预时，从政府到企业层面最好的应对策略。他指出：“如果不这么做，我们还将面临15年来曾多次遭遇的情况，也即美国政府利用司法制度干扰其他国家企业的发展，并将整个世界受制于美国的法律之下。”

(责编：杨牧、刘洁妍)