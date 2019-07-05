中美元首大阪会晤，同意“在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商”。

会晤结束近一周，大家的注意力正逐渐集中到磋商上来。

综合这两天各方面的消息，有几点值得说说。

首先，中美双方经贸团队一直保持沟通。

这从双方的表态中都能得到确认。

中国商务部4日的例行发布会上透露：

“目前双方经贸团队一直保持沟通。如果有进一步信息，我们将及时发布。”

美方也有类似消息发布。

“据路透社报道，白宫国家经济委员会主任库德洛3日在白宫对记者说，双方谈判官员已通过电话进行沟通，‘这些谈判将在未来一周继续’。”

双方一直在沟通这事，可以确认。

其次，中方重申早已提出的谈判目标：“取消全部加征关税”。

在此前的多轮经贸磋商中，中方反复强调的是“双方的协议必须是平等、互利的，在重大原则问题上中方决不让步”。

第十一轮磋商结束后，明确提出三个核心关切必须得到解决：取消全部加征关税、贸易采购数字要符合实际、改善文本平衡性。

明眼人都看得出来，三个关切里，重中之重是“取消全部加征关税”。

商务部在4日重申了这个立场。

“美国对中国输美商品单方面加征关税是中美经贸摩擦的起点，如果双方能够达成协议，加征的关税必须全部取消。”

陶然笔记认为，在接下来的磋商中，中方这个立场不会有任何改变。关于这个问题的任何误判，都可能导致谈判再度出现反复。

第三，双方对“平等和相互尊重”的认知还有偏差，有必要进一步缩小。

中美虽然同意“在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商”，但从过去近一周美方的态度看，中美在如何看待“平等和相互尊重”的问题上，恐怕还有偏差。

比如，美方一些人提出，“中美间的贸易协定需要一定程度上向有利于美国方面倾斜”。

又如，库德洛近期表示，“在谈判期间美方不会取消对中国商品的加征关税措施，他同时希望中方会兑现购买大量美国商品的承诺。”

从这些表态上看，要美方理解什么是“平等和相互尊重”还需要一个过程。

对此，商务部的回应也很明确。

“如果达成协议，应该是双向平衡、平等互利的，中方的核心关切必须得到妥善解决。”

看来在这个问题上，美方有必要进一步缩小同中方存在的理解上的偏差。

这里要专门谈谈采购美国商品，尤其是美国农产品的问题。

陶然笔记的基本观点，在《用“大豆逻辑”来看看中美贸易战》一文中说得很清楚。

“去年贸易战最激烈的时候，不买大豆一度是对付美国的‘武器’。现在谈判节奏不断加快，购买大豆又成为表达谈判诚意的策略。是不是前后矛盾？是矛盾，但合乎情理。”

“中国应对贸易战的主要利益诉求，打也好，谈也好，就是不能让贸易战干扰我们的发展节奏，尽可能去争取时间和空间，争取战略机遇期。这是我们现在最大的国家利益，也是我们所要争取的结果。”

“大豆买还是不买，买多还是买少，买了以后，什么时候又不买，都是服从这个根本利益诉求。”

现在重启磋商，可以想见采购美国农产品仍会成为谈判的内容之一，美方应该也少不了拿这个来设置舆论议题。

按我的理解，不买，对美国构成压力，买，对国内无实质性伤害。

采购美国农产品是中国特有的谈判筹码。

美方既然看重农民的利益，那么就应该真正从美国农民的利益出发，在平等和相互尊重的基础上来寻找解决问题的办法。

如果美方在磋商中态度再出现反复，那么采购美国农产品这事儿，恐怕也会再出现反复。

更要强调的是，中方采购的美国农产品，是要能真正满足国内民众的需求，而这个过程也要兼顾国内企业和第三方的合理诉求。

第四，关键还是办好自己的事。

我们乐见美国国内反对加征关税的声音越来越大，但解决问题关键还是办好自己的事。

这段时间，美国国内反对加征关税，反对与中国为敌，出现一些新动向。

“7月3日出版的《华盛顿邮报》发表了一封多位专家联名给美国总统特朗普和国会议员的公开信，题为《把中国变成美国的敌人于事无补》。”

“公开信接着从7个方面论证为什么把中国塑造成美国的敌人对美国不利，并指出在华盛顿并没有必须与中国为敌的压倒性共识。”

打贸易战，与中国为敌，只有双输的结果。

理性的选择惟有喊停。

因此，美方这封公开信的出现，本质上是理性衡量利益得失之后的结果。

用中方的话来说，就是“中美合则两利、斗则俱伤，合作比摩擦好，对话比对抗好”。

公开信认为“把中国变成美国的敌人于事无补”，这个立场值得肯定。

但是，同样要清醒地看到，中美之间的沟通摩擦，存在长期、艰巨、复杂的特点。

对这种国家实力在此消彼长变化中的比拼，不能把问题的解决寄托在别人身上，不能有丝毫的侥幸心理。

能够谈当然可以谈，该打还会坚决地打。

坚持自己的立场，坚持发展的节奏。

解决中美经贸问题的关键，关键是办好自己的事。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)