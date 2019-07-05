美国加州发生6.4级地震 洛杉矶震感明显

新华社洛杉矶7月4日电（记者黄恒 谭晶晶）美国加利福尼亚州南部4日上午发生6.4级地震，洛杉矶地区有明显震感，部分区域道路开裂，但目前没有人员伤亡的报道。

据美国地质调查局地震信息网消息，此次地震发生于当地时间4日上午10时33分（北京时间5日1时33分），震中位于瑟尔斯谷西南12公里处，震源深度10.7公里。此后3个多小时内邻近区域又发生90多次余震，震级在2.5级至4.6级之间。

在6.4级地震发生时，距离震中约270公里的洛杉矶和周边城市有明显震感，当地房屋摇晃了10秒钟左右。网上图片和视频显示，在距离震中较近的一些区域，道路出现裂缝，水管爆裂，商店货架倒塌。此外，地震还引发了几起小规模火灾。

在距离震中约135公里的比亚迪电动汽车装配厂，一名高级主管告诉记者，地震时工厂有明显震感，但生产未受影响。目前工厂总体情况良好，生产仍在继续，工程师正在展开内部检查。

地震发生后，中国驻洛杉矶总领馆发布公告说，目前未接到中国公民因地震而求助的报告。通告提醒领区内中国公民注意阅读此前领馆发布的《地震防灾应对常识》，留意官方信息和媒体报道，注意防范余震。

加州理工大学的地震专家4日中午举行新闻发布会说，接下来还可能发生5级以上的余震。

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