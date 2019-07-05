土俄伊将举行新一轮叙利亚问题三方峰会

新华社安卡拉7月4日电（记者施春）土耳其总统府发言人卡林4日说，土耳其、俄罗斯和伊朗三国领导人将于8月在土耳其首都安卡拉就叙利亚问题举行新一轮三方会谈。

卡林当天晚间对媒体表示，三国总统将在会谈中全面讨论叙利亚局势，包括政治过渡进程及难民返回等议题。

卡林同时透露，在日前举行的二十国集团大阪峰会上，相关国家就在土耳其最大城市伊斯坦布尔举行第二次叙利亚问题四方峰会达成一致。第二次俄罗斯、土耳其、法国、德国四国领导人叙利亚问题峰会拟于8月底或9月初举行。

俄罗斯总统普京、土耳其总统埃尔多安和伊朗总统鲁哈尼曾数次就叙利亚问题举行三方会谈。今年2月，三位领导人在俄罗斯索契就叙利亚局势和美国决定从叙利亚撤军等问题举行了会谈。会谈后发表的联合声明强调维护叙利亚主权和领土完整。

2018年10月，俄、土、法、德领导人在伊斯坦布尔首次举行有关叙利亚局势的四方峰会。峰会结束后发表的联合声明说，四国领导人呼吁在叙利亚全面停火以减少流血冲突。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)