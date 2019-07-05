“公关举措”？ 波音承诺资助空难家庭和社区

美国波音公司3日发表声明，承诺今后数年向去年和今年两起空难的遇难者家庭和社区资助1亿美元，称这是“初步投资”。两起波音客机空难共致346人丧生。

波音发言人强调，上述款项与遇难者家属提起的多起赔偿诉讼无关。

部分家属及其律师指认波音此举旨在修补受损形象，是“公关举措”，同时坚持要求波音确定空难原因。

【没飞机贵】

波音在声明中说，1亿美元资金面向受到印度尼西亚狮子航空公司JT610航班和埃塞俄比亚航空公司ET302航班“悲剧事故”影响的家庭和社区，波音将“与当地政府和非营利组织合作”，支持这些家庭和社区的教育、生活和经济发展等需求。

声明没有说明将资助哪些政府机构和组织，说“额外信息将在近期发布”。

去年10月和今年3月，印尼狮航和埃塞航空各一架波音737 MAX 8型客机坠毁，致346人丧生。

波音董事长、总裁兼首席执行官丹尼斯·米伦伯格在声明中再次致歉，说这笔资金是波音提供的“初步拓展”服务，承诺“在今后数月内重新赢得客户和乘客的信任和信心”。

路透社和法新社报道，1亿美元低于多种型号波音737系列客机的标价。

美国哥伦比亚大学商学院教授威廉·克莱珀说：“波音品牌价值远超1亿美元，董事会和管理领导层清楚（其中的）利害关系。”

彭博社报道，两起空难的遇难者家属分别向波音提起大约46项索赔要求。诉讼均处在司法程序初期阶段。美国彭博信息研究公司估算，了结这些诉讼可能让波音支出大约10亿美元。如果能证实波音在空难前便知道飞机有缺陷，赔偿金额可能更高。

波音发言人查尔斯·比克斯强调，1亿美元“绝对独立于家属诉讼以外”，“这是我们能立刻采取的建设性步骤”。

【仍求真相】

代表埃塞航空23名遇难者提起诉讼的美国芝加哥律师罗伯特·克利福德认为，波音提供资助“非常不寻常”，因为企业应对空难的援助承诺通常附带条件或限制。

不过，他告诉美联社，对受影响家庭和社区所遭受的损失而言，1亿美元“数额非常小”。“我不认为这是好的开端。”

克利福德说，“魔鬼藏在细节里”，他希望了解资助的具体流程和受益人，同时希望部分资金可用于协助家属找回埃塞航空遇难者遗体。家属“想做个了断”。

初步调查显示，两起空难可能关联波音737 MAX系列客机独有的一种防失速系统，但原因尚未最终确定。波音正与提起诉讼的狮航遇难者家属磋商庭外和解，也试图与埃塞航空遇难者家属谈判，但部分家属坚持要与波音打官司。

按照路透社的说法，波音似乎有意修补“严重受损”的形象。狮航遇难者家属代表安东·萨哈迪说：“我们会继续在法庭上维权，波音这样做只是想挽回形象。”

代表家属的一些律师说，波音的资助不会阻止他们要求企业披露客机如何失事以及飞控系统软件的研发细节。

代表埃塞航空遇难者家属的纽约律师贾斯廷·格林说：“家属真正想知道的是事故为何发生，能避免吗？”

介入两起空难诉讼的律师托马斯·德梅特里奥认为，波音3日的声明是“公关举措”，不会影响对家属的赔偿。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)