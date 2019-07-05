废弃物大国？报告称美生产大量垃圾 回收率仅35%

综合报道，一项全球废弃物趋势研究报告指出，美国人口约占世界总人口的4%，每年产生的废弃物却约占世界总量的12%，大大高于其他国家。另一方面，美国的废弃物回收率仅有35%，在发达国家中处于最差行列。
对全球固体、塑料、厨余及危险废弃物等的统计数据显示，全球一年平均产生约21亿吨垃圾，可填满82万座奥林匹克游泳池。风险分析机构Verisk Maplecroft指出，其中仅16%(3.23亿吨)被回收，同时有9.5亿吨垃圾透过“难以永续方式”处理。
分析显示，美国每年产生的城市固体废弃物大约2.39亿吨，占世界总量12%，其人均垃圾制造量是全球平均的3倍多，更是废弃物最少国家埃塞俄比亚的7倍多。
此外，美国的消费与它的废弃物回收能力不成比例。美国以35%回收率，名列最差发达国家之一，严重落后诸如德国等国家，德国的废弃物回收率高达68%。
报告称，美国是唯一一个废弃物产生超过其回收能力的发达国家，其中原因有政治意愿不足和基础设施投资不足。
塑料废弃物污染特别严重，如今海洋中已发现估计约1亿吨塑料垃圾，正威胁海洋生物及观光产业。尽管一些国家誓言减少使用一次性塑料制品，一名监测人员上个月指出，全球制造量仍不断攀升。
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