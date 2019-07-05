连续磋商 青瓦台与三星会商应对日本“经济报复”

韩国青瓦台4日证实，总统府高级官员与三星电子有限公司代表连续磋商，寻求应对日本限制向韩国出口半导体工业原材料等“经济报复”措施。

青瓦台国家安保室第二次长金铉宗本周早些时候与三星分管全球半导体业务的副会长金基南会面，青瓦台政策室室长金尚祖同样与三星代表会面。

一名青瓦台官员认定，日本发起经济报复，显然与两国之间的历史遗留问题相关，日方不满韩方法院裁决日方企业赔偿第二次世界大战期间遭日本强征的韩国劳工。

韩国产业通商资源部、外交部已经出面处置这一争端。同时，“政府理应出面听取三星及其他企业的意见，以制定应对方案”。另一名青瓦台官员告诉韩联社记者，青瓦台高级官员打算持续与企业代表会面，了解企业需求，应对这场危机。

执政党共同民主党、青瓦台和政府部门3日举行三方会商，金尚祖呼吁政府和企业为国家安全加强彼此“交流和合作”。“我们会尽最大努力让政府和企业齐心协力，共渡难关。”

日本经济产业省1日宣布，从4日开始，如果向韩方出口三种半导体产业原材料，日本企业必须事先向日本政府申请批准。限制向韩国出口的材料是高纯度氟化氢、光致抗蚀剂和氟聚酰亚胺，是智能手机、芯片等产业的重要原材料。

另外，日本政府着手将韩国从“白色国家”清单中删除，意味着取消韩方进口日本产品所获“优待”。“白色国家”指日方从国家安全方面认定的友好贸易伙伴，现有超过20个国家，包括美国和英国。（许苏培）【新华社微特稿】

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