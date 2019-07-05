俄方就日方将南千岛群岛标注为日本领土递交抗议照会

新华社莫斯科7月4日电（记者张骁）俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃4日说，日本在二十国集团大阪峰会材料中将南千岛群岛（日本称北方四岛）标注为日本领土，俄外交部已就此事向日方递交抗议照会。

扎哈罗娃当天在新闻发布会上表示，日本在二十国集团大阪峰会宣传材料中将南千岛群岛标注为日本领土，俄罗斯外交部2日向日本驻俄大使馆递交抗议照会。照会说，日本作为二十国集团轮值主席国滥用职权，对俄罗斯提出毫无根据的领土要求。

二十国集团领导人第十四次峰会6月28日至29日在日本大阪举行。

日本北海道以北的齿舞、色丹、国后、择捉四岛被日本称为北方四岛，俄罗斯称之为南千岛群岛。这些岛屿二战前属于日本，二战后被苏联占领，苏联解体后由俄罗斯作为继承国实际控制。俄日因这些岛屿归属问题争议不断，双方至今未缔结和平条约。

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