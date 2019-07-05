古巴领导人说不会屈服于美国制裁

新华社哈瓦那7月4日电（记者朱婉君）古巴国务委员会主席兼部长会议主席迪亚斯-卡内尔4日就美国制裁古巴金属进口公司一事表示，古巴不会屈服于美国的制裁，将继续支持委内瑞拉。

迪亚斯-卡内尔4日在社交媒体上表示，古巴将继续支持委内瑞拉“玻利瓦尔革命”，不会屈服于美国所采取的违反国际法的单边措施。

古巴外长罗德里格斯3日在社交媒体上表示，美国无权对与委内瑞拉有贸易往来的古巴或他国实体采取单边措施。此类措施违反国际法和贸易规则，是对主权国家间关系的攻击。

美国财政部3日宣布制裁古巴金属进口公司，称该公司一直从委内瑞拉进口石油，而作为交换，古巴继续对马杜罗政府“提供国防、情报和安全方面的支持”。目前，美国已将超过200个古巴实体列入制裁名单。根据美方相关规定，受制裁对象在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其进行交易。

古巴是委内瑞拉重要盟友。2017年以来，美国政府不断通过制裁等手段，加大对古巴、委内瑞拉的施压力度，委古等国强烈谴责美方做法。

委内瑞拉今年以来陷入政治危机。1月23日，委反对派成员、议会主席瓜伊多宣布自任“临时总统”，得到美国以及欧洲和拉美多国承认。为逼迫委内瑞拉总统马杜罗下台，美国不断通过经济制裁、外交孤立和军事威胁等手段施压。

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