为选举失利担责 印度国大党主席拉胡尔·甘地辞职

印度国民大会党主席拉胡尔·甘地3日辞任党主席，为这一最大反对党在今年印度人民院、即议会下院选举中失败承担责任。

拉胡尔经由社交媒体“推特”宣布辞职，说问责制“对我们党的未来发展至关重要”。他说，重建国大党需要作出艰难的决定，“很多人必须为2019年的失败承担责任”……“忽视我自己作为党主席的责任而要求别人负责不公平。”

印度4月11日至5月19日分7个阶段举行议会下院选举。总理纳伦德拉·莫迪领导的印度人民党获得542个议席中的303席，超过组阁所需的过半议席。国大党获得52个议席。国大党在2014年议会下院选举中同样败给印度人民党。

不清楚国大党领导层是否接受拉胡尔的辞呈。他5月宣布辞职，但党内领导层拒绝接受，请他重新考虑，说国大党需要他掌舵，以免分裂。路透社报道，国大党内部仍然希望拉胡尔重新考虑辞职决定。

拉胡尔现年49岁，是尼赫鲁－甘地家族的第四代成员。这一家族产生过三名印度总理，分别是拉胡尔的外曾祖父、印度首任总理贾瓦哈拉尔·尼赫鲁，他的祖母英迪拉·甘地和父亲拉吉夫·甘地。

国大党创建133年来，从首任总理尼赫鲁起，近70年由这一家族成员领导。母亲索尼娅·甘地2017年卸任国大党主席，拉胡尔接任党主席。路透社报道，他的妹妹普丽扬卡·甘地在今年议会下院选举前数周加入国大党并出任要职。

拉胡尔3日指认印度人民党利用国家机构便利助选。“2019年选举中，我们不是与一个政党争斗。相反，我们是与印度整个国家机器争斗。”

路透社报道，国大党领导层先前要拉胡尔辞职前至少提名一名继任人。拉胡尔3日说，国大党应该开始遴选新任党主席，他放弃由他提名继任人选。

政治评论人士阿蒂·杰拉特认为，如果甘地家族仍是“国大党权力中心”，一切都不会改变。美联社援引她的话报道，国大党需要举行党内选举，“以便产生新的领导人”，而“这是获得新鲜血液和理念的唯一途径”。（王雪梅）（新华社专特稿）

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