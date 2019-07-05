含蓄批评？ 英国首相敦促继任者加强团结

英国首相特雷莎·梅定于4日发表讲话，敦促继任者加强英国各地区之间的团结。

“首相这份工作的权力和职责，只有当（唐宁街10号首相府）那扇黑色大门在身后关上时，你才能真正感受，”首相办公室公开的讲话摘要写道，“首要且最重大的责任之一，是你应为国家团结而努力，代表整个英国执政。”

特雷莎·梅6月辞去保守党领导人一职，留任首相至保守党选出新党首。路透社报道，这次讲话是她对保守党内众多成员急于脱离欧洲联盟的含蓄批评。

特雷莎·梅近期在苏格兰演讲时说，她相信下任首相会努力加强国家团结。

新党首7月下旬将在前外交大臣鲍里斯·约翰逊与现任外交大臣杰里米·亨特之间产生，约翰逊所获支持率领先。约翰逊和亨特都说，他们将加强英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰四个地区的团结合作。

新任首相首要任务是打破英国议会下院审议“脱欧”事宜陷入的僵局，终结英国何时、以何种方式、是否“脱欧”等问题的不确定性。

约翰逊和亨特希望英国能与欧盟达成协议，在对经济影响尽可能小的情况下平稳“脱欧”。但如果无法与欧盟达成新协议，他们不惜“无协议脱欧”。

2016年“脱欧”公投中，苏格兰地区62%的选民选择“留欧”。苏格兰2014年举行“脱英”独立公投，55%的选民选择留在英国。

在一些英国政府内阁大臣看来，“无协议脱欧”将推动苏格兰就是否留在英国举行第二次公投。（郑彦驰）【新华社微特稿】

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