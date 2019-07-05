土耳其总统：美若不交付F-35战机无异于“抢劫”

据法新社4日报道，土耳其总统埃尔多安表示，如果美国拒不交付土已经购买的F-35战机，那么这种行为无异于“抢劫”。
报道称，随着俄罗斯将在未来几天内交付土耳其购买的S-400防空系统，土美关系正陷入严重紧张态势。华盛顿此前已威胁或取消土耳其购买116架F-35战机的订单，并把该国排除在F-35战机的有关培训和生产项目之外。“如果你寻求一位客户，而且这位客户也已走上前来并按计划付款，那你怎么能不把商品交给他？这无异于抢劫。”埃尔多安说，土耳其已经为此向美国支付14亿美元，而且土国防行业已为生产F-35战机投入巨额资金。埃尔多安上周六表示，特朗普向他保证，美国不会因S-400防空系统争议制裁土耳其。(王会聪)
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外交部：希望美方能同中方相向而行 过去这一周，G20大阪峰会是国际舆论关注的焦点。针对峰会上对中美元首会晤有何期待？外交部发言人作出回应。此外，就朝美关系、美联邦快递公司“误退”华为手机、海湾紧张局势等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】