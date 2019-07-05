微观主体活力强 新动能快速成长（经济新方位·八字方针半年观察②）

数据来源：国家统计局

制图：吕 莉

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随着深化增值税改革和小微企业普惠减税政策的施行，企业获得了“真金白银”的支持。世界银行报告显示，中国营商环境排全球第四十六位，较上年大幅提升32位。促进正向激励和优胜劣汰，积极培育新动能，高端制造业和现代服务业增速维持高位。多措并举，我国微观主体活力明显增强。

前不久，中国中小企业协会向3000多家企业发放调查问卷，73.55%的企业反映税收负担有所减轻，63.85%的企业反映行政事业性收费有所减少。1—4月，全国规上中小工业企业主营业务收入同比增长7.2%。1—5月，全国服务业生产指数同比增长7.3%；民营企业进出口5.02万亿元，增长11.1%，占我国外贸总值的41.4%，比去年同期提升2.6个百分点。数据显示，今年上半年，我国微观主体活力明显增强。

去年中央经济工作会议提出，要增强微观主体活力，发挥企业和企业家主观能动性，建立公平开放透明的市场规则和法治化营商环境，促进正向激励和优胜劣汰，发展更多优质企业。当前，企业对政策红包感受如何，下半年怎样“强筋健骨”？记者进行了采访。

发挥企业和企业家主观能动性

六七月是毕业、就职的高峰期，工作、生活地点更换，拉货、搬家是许多人的刚需。用户如何快速便捷地找到优质低价的货运司机？货拉拉公司以科技创新提升物流信息化效率，自主研发平台软件，借助移动互联叫车可实现10秒钟响应、10分钟到达；运力共享、流动接单的模式减少空驶空返，高效运输的同时节能减排。创新收获市场回报，当前，货拉拉平台月活跃用户超过400万。

“我们力求实现货物与运力的精准匹配，解决用户痛点，降低全行业运营成本。”货拉拉创始人兼CEO周胜馥说，在满足大中型企业定制化物流需求等方面，产品还需升级。

这是企业活力不断增强的一个生动缩影。1—5月，全国固定资产投资（不含农户）217555亿元，同比增长5.6%；其中民间固定资产投资130823亿元，同比增长5.3%；全国规上工业企业实现利润总额23790.2亿元，5月份利润同比增长1.1%。

“今年以来，面对复杂严峻的国内外形势，中小企业经济运行总体平稳、稳中向好，主要指标保持在合理区间，展现出十足的韧性。”中国中小企业协会副秘书长聂贤祝说。

韧性得益于密集的政策红利。随着深化增值税改革和小微企业普惠减税政策的施行，企业获得了“真金白银”的支持。

“减税等支持政策在恢复企业家持续经营信心和能力方面起到了重要支撑作用。未来政策效果有望向投资端继续传导，将进一步激发企业活力，促进民间投资增长。”万博新经济研究院副院长刘哲说。

建立公平开放透明的市场规则和法治化营商环境

“国家鼓励国企民企共同参与‘一带一路’建设，多式联运等模式的社会资本准入进一步放开，这些重大政策利好可以让资本的高效率带动高质量发展，不少民营企业都铆足干劲准备开拓新市场。”传化集团董事长徐冠巨说。今年以来，传化集团联动市场上多方主体资源，加快在重庆、西安和成都等城市提供“中欧班列”多式联运服务，中国货物与欧洲市场的对接时效缩短15天以上，沿线物流效率整体提升。

“‘增强’的内涵是瞄准当前市场痛点，着力化解制约各类市场主体发展的体制机制障碍。近年来，各级政府加大支持民营企业和中小微企业的力度，在市场准入、审批许可、公平竞争、经营运行等方面为企业参与市场竞争创造了有利条件。”中国人民大学经济学院教授王孝松说。

——完善市场准入管理，准入范围和门槛进一步清晰。截至5月底，全国新登记企业286万户，日均1.89万户。新登记个体工商户户数同比增长20%以上。

——实施差别化政策，增加小微企业融资规模和比重。截至5月末，对民营企业的银行贷款余额是40万亿元，较年初增长了5.8%。普惠型小微企业贷款余额达10.25万亿元，较年初增长9.55%。

——清理拖欠账款取得进展。国务院部署开展清理拖欠民营企业、中小企业账款专项行动。据中国中小企业协会统计，截至4月底，共清偿拖欠账款3058亿元，有的省清欠任务已完成过半。

多措并举下，营商环境持续优化。商务部数据显示，今年前5月全国新设立外商投资企业16460家；实际使用外资3690.6亿元，同比增长6.8%。世界银行报告显示，中国营商环境排全球第四十六位，较上年大幅提升32位。

但同时也要看到，与国际先进水平相比，我国营商环境还有提升空间。在进一步巩固和提升营商便利度的同时，营商环境改善的抓手在哪？

“今后要向更深层次的市场化、法治化、国际化营商环境迈进，政府减少干预、重点做好服务工作。”刘哲分析，要通过鼓励和引导营商环境立规立法，将法治化建设落到实处，给企业稳定的政策预期；要通过放松重点行业和关键领域的行政管制，建立市场化的营商环境，激活民营企业活力；要通过进一步开放制造业和服务业市场，打造国际一流营商环境，提升外商投资的认可度和参与度。

促进正向激励和优胜劣汰

从北京南城的一个路边摊，发展为解决几千人就业、拥有49家连锁门店的大品牌，“南城香”老板汪国玉认为，餐饮外卖的数字化升级很重要。

中国人民大学劳动人事学院近期发布的《生活服务平台就业生态体系与美团点评就业机会测算报告》显示，以美团点评为例，服务业数字经济平台在2018年带动了1960万个就业机会；数字化技术与传统产业的融合，提高了整个社会的劳动生产率。

“针对传统中小微企业普遍面临的经营管理难题，我们通过自主研发餐饮管理系统、酒店管理系统等信息软件，为商家提供选址租赁、耗材采购、员工招聘培训、数据分析等全流程服务，并通过分享产业趋势、管理方法，提高商家经营能力和效率，提升行业整体水平。”美团点评副总裁兼研究院院长来有为说。

数字化赋能传统餐饮店，实现餐饮服务业的现代化升级，是我国积极培育新动能的一个侧面。

“促进正向激励和优胜劣汰，一方面要对符合新发展理念的新动能、新业态、新模式大力鼓励，不断提升企业竞争力；另一方面，要制定切实可行的退出实施办法，淘汰落后产能，进一步优化资源配置，实现市场的良性运转。”王孝松指出，今年以来，我国供给结构持续优化，企业质量有所提升，高端制造业和现代服务业增速维持高位。

今年一季度，第三产业增加值占比继续提升，达到57.3%；第三产业增长对国内生产总值增长的贡献率达61.3%，已成为经济增长的主引擎；第三产业中，信息传输、软件和信息技术服务业增速更快，同比增长21.2%。

业内人士指出，当前制约新旧动能转换的供给侧结构性问题仍然存在，主要表现在新供给部门增速较快但占比仍然较低，未能在经济增长中发挥决定性引领作用。对此，如何破局？

“未来需要发挥财政政策调结构的作用，重点向新型基础设施和新兴产业倾斜，激发新经济活力。”刘哲说。

《 人民日报 》（ 2019年07月05日 02 版）

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)