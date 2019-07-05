招致批评 恢复商业捕鲸后 日本拍卖首批鲸肉

日本7月1日恢复商业捕鲸，捕鲸船队从多座港口出发，当天捕杀至少两头鲸。首批鲸肉4日拍卖，招致反捕鲸国家和环境保护团体批评。

日本6月30日退出国际捕鲸委员会，7月1日时隔31年重新启动商业捕鲸。多支捕鲸船队1日从北海道、山口县等多地港口出发，着手捕杀小须鲸、大须鲸和布氏鲸。

从北海道出发的一支船队1日成功捕杀两头小须鲸。从其中一头小须鲸割取的66公斤鲸肉随后被送到和歌山县太地，4日举行鲸肉拍卖。

国际捕鲸委员会1986年通过《全球禁止捕鲸公约》，禁止商业捕鲸。日本1951年加入这一委员会，虽然1988年以来停止商业捕鲸，但自1987年起利用公约漏洞，以“科学研究”为名每年捕杀数百头鲸，所获鲸肉实则供应国内水产市场。

日本捕鲸历史悠久，鲸肉曾帮日本人度过缺粮时代，但是到2016年鲸肉仅占全国肉类消费大约0.1%，不少人因而质疑日本重启商业捕鲸的必要性。（杨舒怡）【新华社微特稿】

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