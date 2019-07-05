美墨边境非法移民处境糟 特朗普不为所动

美国和墨西哥边境设施关押的非法移民处境糟糕，美国民主党议员和人权团体认定美国政府处置移民方式“非人道”。共和党籍总统唐纳德·特朗普不为所动，态度强硬，声称在押非法移民“过得比在自己国家好得多”。

【总统辩护】

特朗普3日借社交媒体“推特”回应批评：“如果非法移民对那些匆忙建造或改造而成的拘留中心条件不满意，就告诉他们别来好了。所有问题都解决了！”

一个拉丁美洲裔国会议员小组1日走访南部边境多处边防巡逻站，目睹在押非法移民处境恶劣，饮食、卫生等基本生活需求无法保障，甚至被迫“喝马桶水”。美国土安全部监察长2日发布多张图片，显示得克萨斯州边境地区里奥格兰德瓦利的拘留站关押着比设计容量多一倍的非法移民，拥挤不堪。

这些状况在美国国内招致如潮批评，管理移民拘留站的边防巡逻队及其上级机构海关与边境保护局首当其冲。尤其当美国媒体曝光一个边防人员网络聊天群涉嫌排外和猥亵言论以后，针对执法机关的义愤更甚。特朗普就任总统以来涉及移民的政策和言论再次招致诟病，受到对执法机关行事方式起负面引导作用的指认。

特朗普3日早些时候在“推特”平台为边防巡逻队辩护：“我们的边防巡逻队员不是医院护工，不是医生或护士。边防巡逻队工作干得极好，远超所需。这些非法移民中许多人现在的生活条件……比他们原来的地方好得多，环境也安全得多。”

【调查追究】

代理国土安全部长凯文·麦卡利南3日下令就边防人员聊天群不当内容发起调查，承认媒体曝光的那些聊天内容“让人不安”，任何“在执法过程中违背公众信任”的政府雇员应受到责任追究。

非营利新闻网站“为了人民”报道，那个由数千名前任或现任海关与边境保护局雇员组成的“脸书”聊天群内，出现“拿移民死亡事件开玩笑”、以猥亵性质语言调侃国会民主党籍女性众议员亚历山德里娅·奥卡西奥－科尔特斯等内容。

奥卡西奥－科尔特斯是本届国会最年轻议员，拉美裔，在社交网络平台人气颇高，经常批评特朗普的移民政策。她加入议员小组活动，1日走访边防巡逻站，指认边防机构让非法移民身陷“骇人”处境。

参议院民主党领袖查克·舒默呼吁解职海关与边境保护局代理局长和其他高层官员。

【司法争议】

边防巡逻站拘押数以千计非法移民的做法在司法层面遭遇质疑和挑战。华盛顿州西雅图市一家联邦法院就民权团体起诉作出裁定，非法越境者在庇护申请等候审核期间不应受到拘留。

白宫3日尖锐批评这一裁决。白宫新闻秘书斯蒂芬妮·格里沙姆在声明中说：“这一裁决只会鼓励偷渡客和人口贩子……”

美国5月拘捕非法越境者14.4万人，创13年来最高单月纪录。随着争夺两党总统候选人提名的选战打响，“如何处置非法移民”成为共和党和民主党互相攻讦的议题。

特朗普3日一则“推文”中说：墨西哥政府管控边境“比（美国国会）民主党给力”他先前以加征关税为威胁施压墨西哥政府，迫使后者同意强力阻遏经墨入美的非法移民潮，包括收容并遣返中美洲移民、增派军警防守边境。

民主党总统竞选人之一、联邦参议员科里·布克同一天前往墨西哥边境城市华雷斯，与先前美方强制遣送回墨西哥的非法移民见面。依据特朗普政府的新政策，非法越境人员在等待美方法院审理庇护申请期间必须留在墨西哥境内。他承诺要为5名因为家暴而申请庇护的妇女争取留在美国的权利。

部分民主党总统竞选人上周提议修改法律，使非法越境不再依触犯刑事法律论处，以缓解受理这类诉讼的刑事法庭积案日增状况、使边防机构不再因为大量拘押非法移民而过度耗费联邦政府资源。（沈敏）（新华社专特稿）

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