尼日利亚将签署非洲大陆自由贸易区协议

人民网阿布贾7月4日电（记者 姜宣） 当地时间2日，尼日利亚总统办公室发表声明表示，总统布哈里拟在7月7日尼日尔首都尼亚美召开的第12届非洲联盟特别峰会上，签署非洲大陆自由贸易区（简称自贸区，AFCTA）协议。

声明称，尼日利亚在经过广泛的国内磋商后，决定签署《非洲大陆自由贸易协议》，但也将对走私、倾销和其他风险采取必要的防范措施。

协议旨在促进非盟成员之间的商业活动，将逐步取消非盟成员之间的关税。目前，协议已于5月30正式生效，非盟55个成员中，只有尼日利亚、贝宁及厄立特里亚三国尚未签署。

据悉，最早在2002年自贸区谈判之初，尼日利亚给予了大力支持。但在去年协议草案签署前不久，由于工会和企业担心降低贸易壁垒对尼经济产生冲击，尼方决定暂缓签署。

对此，尼专门成立“非洲大陆自由贸易区影响评估委员会”，就加入可行性进行研究。6月27日，委员会作出评估报告，认为加入自贸区有助于帮助企业消除贸易壁垒，拓展业务范围，签署协议符合尼整体利益。但同时，加入自贸区也存在较大风险及负面影响，特别是走私及滥用原产地规则问题恐将更加突出。

有尼日利亚本地商人表示担忧称，自由化将严重打击本土比较脆弱的产业。但更多普通民众对签署协议的决定表示欢迎，认为“虽然来得很晚了，迟做总比不做好”。也有分析称，该协议将提高尼日利亚经济效率，为尼日利亚在非洲提升经济大国地位创造了机会。

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