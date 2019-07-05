美国加州南部发生6.4级地震

人民网洛杉矶7月4日电（记者王如君）美国加利福尼亚南部4日发生6.4级地震。地震发生于美国西部时间上午10时33分，震中处于加州南部位于洛杉矶东北240公里的西尔斯河谷地带。加州南部许多地方震感明显，记者在洛杉矶北郊帕萨迪纳的家中感到了十分明显的晃动，持续时间至少30秒。也有消息称，这次地震震级达6.6级。

据报道，这是自1994发生6.6级地震以来最为严重的地震。1994年地震由于震中离居民密集区域较近，造成了数十人伤亡及数十亿美元的损失。本次地震震中位于人烟稀少的山区，估计损失不大。目前还没有地震造成损害的报道。

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