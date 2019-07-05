美国加州南部发生6.4级地震

人民网洛杉矶7月4日电（记者王如君）美国加利福尼亚南部4日发生6.4级地震。地震发生于美国西部时间上午10时33分，震中处于加州南部位于洛杉矶东北240公里的西尔斯河谷地带。加州南部许多地方震感明显，记者在洛杉矶北郊帕萨迪纳的家中感到了十分明显的晃动，持续时间至少30秒。也有消息称，这次地震震级达6.6级。
据报道，这是自1994发生6.6级地震以来最为严重的地震。1994年地震由于震中离居民密集区域较近，造成了数十人伤亡及数十亿美元的损失。本次地震震中位于人烟稀少的山区，估计损失不大。目前还没有地震造成损害的报道。
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外交部：希望美方能同中方相向而行 过去这一周，G20大阪峰会是国际舆论关注的焦点。针对峰会上对中美元首会晤有何期待？外交部发言人作出回应。此外，就朝美关系、美联邦快递公司“误退”华为手机、海湾紧张局势等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】