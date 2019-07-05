不要执迷不悟一错再错（外交部例行记者会）

新华社北京7月4日电 （记者马卓言）针对英国首相就涉港问题发表言论一事，外交部发言人耿爽4日表示，希望英方某些人不要执迷不悟，一错再错。

在当日例行记者会上，有记者问：英国首相特雷莎·梅称，《中英联合声明》规定的香港高度自治以及各项权利和自由应得到尊重。她已就香港问题向中方表达关切。中方对此有何回应？

耿爽说：“前两天是亨特外交大臣对香港事务指手画脚，今天换了个人出来说三道四，难道他们之间有协调配合吗？”

他说，中方对亨特先生涉港错误言论的坚决回应，也同样适用于英国政府其他官员的类似表态。

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