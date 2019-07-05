对中美关系抱有信心（外交部例行记者会）

新华社北京7月4日电 （记者马卓言）就美国多个界别人士联署的致特朗普总统和国会公开信，外交部发言人耿爽4日应询表示，中方对信中理性、客观的声音和观点表示肯定。中美不是敌人，合作是中美唯一正确选择，我们对中美关系抱有信心。

当日例行记者会上，有记者问：3日，《华盛顿邮报》刊登了一封致特朗普总统和美国会的公开信。这封公开信由美前政要及知名专家学者执笔，95名美学术界、外交界、军界及商界专家联合署名。信中称，使中国成为敌人只会适得其反，该信得到众多人联署，表明支持对华全面敌对政策的所谓“华盛顿共识”并不存在。信中并就中美关系提出了“七点主张”。中方对此有何评论？

“我此前已就此作出过回应，也注意到这封公开信正式刊发。我们对信中理性、客观的声音和观点表示肯定。”耿爽说，在此，愿再强调几点。

第一，中美不是敌人。中美建交40年来，两国关系历经风雨，取得了历史性发展，不仅给两国人民带来了巨大利益，也促进了世界的和平、稳定、发展、繁荣。40年的风雨历程证明，中美这两个历史文化、社会制度、意识形态完全不同的大国完全可以在不冲突、不对抗基础上，实现相互尊重、合作共赢。

第二，合作是中美唯一正确选择。我们多次说过，中美合则两利、斗则俱伤，合作比摩擦好，对话比对抗好，两国利益高度交融、合作领域广阔，不应落入所谓的冲突对抗的陷阱，而应实现相互促进、共同发展。这符合两国根本利益，也是国际社会的普遍期待。

第三，我们对中美关系抱有信心。中美两国人民之间有着朴素友好的感情。两国在经贸、人文、地方等各领域交往互动频繁，已经形成你中有我、我中有你、利益交融的局面。正是这种千丝万缕的联系增加了中美关系的韧性。一个健康、稳定的中美关系是两国民心所向，大势所趋。

“最后，我想再次强调，绝不能让矛盾和分歧来定义当前的中美关系，更不能让偏见和误判来左右未来的中美关系。我们相信，客观、理性、包容的声音终将战胜那些偏执、狂热、零和的主张。”耿爽说。

他表示，希望美方能够认真倾听美国国内及国际社会的理性声音和建设性意见，与中方一道，按照两国元首达成的共识，继续推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，推动中美关系行稳致远，更好造福两国和世界人民。

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