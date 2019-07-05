访华外国使节盛赞中国新疆发展成就和反恐、去极端化成果

新华社日内瓦7月3日电 中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团3日在日内瓦万国宫举办“新疆人权事业发展成就”主题会议，邀请正在出席联合国人权理事会会议的中国新疆维吾尔自治区代表和近期访华并参访新疆的有关国家常驻代表介绍有关情况。

使节们高度评价新疆发展和人权事业成就以及反恐、去极端化成果。包括20余国常驻日内瓦代表在内的各国外交官、国际组织官员、媒体及非政府组织代表160余人与会。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭在致辞中表示，当前中国新疆正处于历史上发展最快、最稳定时期。安全与稳定是发展和享有人权的必要条件。中国新疆把保障各族人民群众的根本利益放在首位，依法严厉打击暴力恐怖犯罪，同时重视开展预防性反恐和去极端化源头治理，包括设立职业技能教育培训中心，取得显著成效，近3年来，中国新疆没有发生过一起暴恐事件。中国新疆的繁荣美丽、发展成就得到广泛称赞。中国欢迎更多客观公正的人士到新疆参观访问。

中国新疆维吾尔自治区阿克苏地区行署专员尼牙孜·阿西木、和田地区墨玉县县长马合木提江·吾买尔结合具体事例，介绍了当地推动经济社会发展、减贫、改善民生等方面政策举措和取得的成就，表示中国新疆坚持以人民为中心的发展思想，在中央政府大力支持和对口支援省市的大力帮助下，通过各族人民共同奋斗，实现了社会和谐稳定、经济健康发展、生态持续改善、人民安居乐业的良好局面，各族人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。中国新疆采取预防性反恐和去极端化措施，依法设立职业技能教育培训中心，学员们逐渐摆脱了恐怖主义和极端主义的精神控制，学到了一定实用技术。目前已有很多学员结业离校，实现了稳定就业，过上了幸福的生活。

阿尔及利亚、老挝、塞尔维亚常驻代表作为发言嘉宾与会，介绍其在中国新疆所见所闻，表示中国新疆的繁荣发展、安全稳定、开放多元、包容和谐给其留下了深刻印象，中国新疆取得的减贫成就令人钦佩，各族人民的宗教信仰自由和语言文化权利得到充分保障。俄罗斯、尼日利亚、朝鲜、委内瑞拉、菲律宾、厄立特里亚、布隆迪、索马里、尼泊尔、多哥、白俄罗斯、巴基斯坦、古巴等国常驻代表和高级外交官纷纷发言，高度评价中国新疆发展、减贫成就和反恐、去极端化成果。

近期访问中国新疆的使节们一致表示，恐怖主义是人类面临的共同挑战，恐怖主义、分裂主义和宗教极端主义给中国新疆各族人民造成严重伤害。中国新疆开展一系列有效的反恐和去极端化措施，保障了各族人民的基本人权，中国新疆的反恐和去极端化经验值得各国学习借鉴。希望中国进一步与各国分享反恐和去极端化经验。西方将职业技能教育培训中心称为所谓“再教育营”完全是诬蔑。他们亲眼看到职业技能教育培训中心学习生活条件舒适，学员朝气蓬勃，为有机会在教培中心学习充满感激。国际社会不应被西方的片面之词蒙蔽。

《 人民日报 》（ 2019年07月05日 11 版）

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