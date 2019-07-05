美智库看好中国绿色发展机遇

美国知名智库布鲁金斯学会不久前专门发布研究报告，称当前中国绿色发展正逐步走向成熟，已成为全球经济向绿色增长转型的领头羊。报告强调，中国绿色发展不仅有助于“地球健康”，也为美国等西方国家企业带来了巨大机遇，而当前美国基于保护主义的贸易政策，给本国清洁能源行业发展带来负面冲击。

该报告由斯坦福大学斯泰尔—泰勒能源政策及金融中心常驻学者、布鲁金斯学会客座研究员杰弗里·鲍尔撰写。鲍尔是能源与环境问题专家，尤其关注中国的相关政策。他在报告中指出，2017年，中国太阳能装机容量达到5300万千瓦，超过当年全球太阳能装机容量一半，占历年全球太阳能装机总容量的13%。同一年，全球对可再生能源的总投资为2798亿美元，中国占其中45%，全球电动汽车销量的一半在中国市场。

近年来，中国绿色发展步伐不断加快，成为全球可持续发展领域的一大亮点。这份报告认为，中国目前不仅清洁能源市场容量巨大，而且正在电池、超高压电力传输、电动汽车等领域成为居领先地位的技术提供者。美国哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯教授对本报记者表示，中国目前是“零碳”能源技术等许多可持续发展技术的领导者，这不仅对中国，而且对全世界都极为重要。

面对中国绿色产业快速崛起，近年来美欧等西方国家也存在一种声音，认为中国发展给自身企业带来了“威胁”。对此，鲍尔在报告中强调，这种观点正在引发“错误反应”，不仅于环境保护无益，而且有损西方自身利益。他在报告中分析指出，中国绿色发展为美欧等西方国家企业带来巨大机遇，包括不断开放的中国电动汽车市场、各国企业可参与投资的中国大型清洁能源项目、中国对空气污染防治技术和商业应用以及“一带一路”倡议框架下的清洁能源项目。

另一方面，更多美国企业正以投资等方式积极参与中国绿色发展。美国电动车制造商特斯拉在上海新建“超级工厂”，建成后预计年产50万辆纯电动整车。为抓住中国液化天然气市场扩大的机遇，美国能源巨头埃克森美孚在广东惠州投资液化天然气接收站项目。总部位于美国加利福尼亚州的太阳动力公司（SunPower）则在光伏产业链的不同环节与中国合作伙伴组建了合资企业，参与中国光伏电站项目开发。

鲍尔还在报告中分析了当前美国保护主义贸易政策对美国清洁能源行业的冲击。他指出，与汽车、钢铁、水泥等传统产业不同，清洁能源行业发展从一开始就高度全球化，因此在该行业实施保护主义政策会更明显地伤害本国企业全球竞争力。当前，美国对从中国进口的清洁能源产品征收关税，并加大力度阻止中国对该行业美国企业进行投资。对此，鲍尔强调，在清洁能源领域，美国公司的利润已经高度依赖中国，“越来越多证据表明，关税和外国投资壁垒对美国清洁能源产业造成的损害比对中国更大”。

（本报华盛顿7月4日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月05日 03 版）

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