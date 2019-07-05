中国智慧和方案对世界贡献巨大（国际论坛）

■习近平主席在二十国集团领导人大阪峰会上的重要讲话，为应对世界经济面临的挑战指明了方向，再次展现了中国负责任大国的形象

二十国集团领导人大阪峰会是在世界经济进入大的转换期之际召开的一次会议。习近平主席在峰会上发表题为《携手共进，合力打造高质量世界经济》的重要讲话，提出“坚持改革创新，挖掘增长动力”“坚持与时俱进，完善全球治理”“坚持迎难而上，破解发展瓶颈”“坚持伙伴精神，妥善处理分歧”等四点建议，为应对世界经济面临的挑战指明了方向。此外，习近平主席宣布中国将推出“进一步开放市场”“主动扩大进口”“持续改善营商环境”“全面实施平等待遇”“大力推动经贸谈判”等五项重大举措，再次展现了中国负责任大国的形象，表明中国是各国拓展商机的大市场，将向国际社会提供更多机遇、释放更大红利。我坚信，作为世界上最大的发展中国家，中国将一如既往地继续为世界经济的稳定与发展作出巨大贡献。

在二十国集团领导人大阪峰会期间，中美两国元首会晤备受瞩目。双方达成重要共识，同意在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商，美方不再对中国产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。这一重要共识回应了国际社会的期待，向国际社会和全球市场发出积极和正面信号。

与此同时，日中两国领导人达成多项共识。支持多边主义、自由贸易的日中两国，今后可以通过加强在“一带一路”框架下的合作，为日中两国、亚洲乃至全世界的共同发展、合作共赢开辟道路。从这些层面上来说，二十国集团领导人大阪峰会取得了巨大成果。

当前世界正处于第四次工业革命的过程中，这需要各国共同致力于构建能够保障产业安全发展的国际规则。对于人类而言，第四次工业革命可谓是“与未知的相遇”，将产生前所未有的重大影响。然而，人类当前尚未针对第四次工业革命构筑起全球通行的规则体系。

在这种背景下，中国提出推动国际秩序和全球治理体系朝着更加公正合理方向发展、构建人类命运共同体等重要理念，切中了时代课题要害。在亚洲金融危机期间，中国没有放任人民币贬值；在国际金融危机爆发后，中国及时推出了4万亿元人民币的投资计划。这些都是中国为世界经济稳定发展作出的巨大贡献。中国对世界经济增长的贡献率为30%左右，为全球经济发展作出了突出贡献。中国还在不断为全世界贡献中国智慧和中国方案，如提出“一带一路”倡议、倡议设立亚洲基础设施投资银行、举办中国国际进口博览会、发展数字经济和共享经济等。

在经济全球化、社会信息化深入发展的当今世界，妄图采取将世界经济碎片化的保护主义和单边主义，无疑是在开历史的倒车。迄今为止，自由贸易和多边主义最大的优势之一，就是能够为发展中国家提供发展的可能性。以多边贸易和双赢理念为原则的“一带一路”建设得到国际社会普遍支持，在世界经济中的存在感日益增强。这些都表明，中国提出的“一带一路”倡议正是祛除当今世界经济积弊的一剂良方。

中国正在将“创新”“开放”“包容”“联动”等理念，贯彻于“一带一路”建设之中。中国倡导共商共建共享的原则，始终坚持共同发展的立场。在世界经济大国中，只有中国如此强调全球共同发展，也只有中国能够提出“一带一路”这样恢弘的倡议并加以落实。当前，单边主义抬头引发世界担忧，更加彰显“一带一路”倡议与单边主义截然相反的理念价值。

（作者为日本国际贸易投资研究所首席经济学家）

《 人民日报 》（ 2019年07月05日 03 版）

(责编：袁勃)