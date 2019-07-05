“除了家具、瓶装水等，我一时想不出我们还拥有哪些制造业产品。”安提瓜和巴布达（简称安巴）总理高级顾问莫多克日前在接受本报记者采访时如此坦言。生活在东加勒比群岛北部的岛国上，安巴人的日常生活几乎完全依赖进口。而担负货物进口重任的首都圣约翰港平日缺乏维护，加之多次遭受地震和飓风严重破坏，已无法满足当地发展的需要。

去年6月，中安巴两国政府签署了“一带一路”谅解备忘录。同年9月，由中国进出口银行提供优惠贷款，中国土木工程集团有限公司（简称中土集团）承建的圣约翰港改扩建项目正式动工。开工仪式上，安巴总理布朗表示：“深水港项目的实施将有力推动国家经济发展，中企给我们带来新的发展机遇。”

此前多年，圣约翰港设施简单，且多年没有变化：一个简易的小房间就是机修车间；杂乱堆放的集装箱导致码头作业效率低下；码头混凝土剥落严重，护舷和系船柱腐蚀斑驳……根据此前的一项检测，码头钢板桩存在严重被锈蚀的情况，曾经13毫米的厚度变得只有3.5毫米。“船靠岸时，会产生巨大的撞击力，修整前船舶停靠作业存在严重安全隐患，码头也存在垮塌的隐患。”中土集团援外部副总经理刘江告诉记者。

随着改扩建项目的推进，港口的新貌已初步显现。记者看到，一幢在建的大楼矗立在眼前——未来这里将是安巴港务局和海关合署办公地。“中企将为我们打造一个现代化运营和管理的港口，大幅提高运营管理效率，满足我们国家货运增长的需要。”圣约翰港务局经理特里马克告诉记者。

据悉，改扩建项目完工后，可以保证1万吨以上船舶进出港，港口的整体吞吐能力将由原来的30万吨/年提升至40万吨/年。“我们还将新建东护岸，提高港区的抗风浪能力，同时通过回填陆域，扩大港区作业区域，并改建仓库，增大仓库的仓储能力。”中土集团加勒比分公司工程主管郝少博向记者介绍说，“港区的功能也将大幅完善，除了办公中心，未来港口还将包括海事控制中心、候工楼、污水处理系统和监控系统等”。

“新港口将促进整个加勒比地区的设施联通，周边国家和岛屿进出口的货物可以通过这里转运。新建的仓库还可以储备应急救援物资，应对自然灾害。整个加勒比地区都将从中受益。”特里马克告诉记者。

对于安巴来说，海港和空港都是重要的交通基础设施，物资运输主要依靠海港，人员运输则主要依靠空港。中企不仅帮助安巴升级改造海港，还大大提升了安巴的空运能力。

维尔·伯德机场是安巴唯一的国际机场。从新航站楼出来，便能看到门外的立柱上嵌着一块石碑，显示出这座占地两万多平方米的航站楼由中国政府援建、中土集团承建，2012年开工，2015年建成。

“2018年是安巴旅游业创纪录的一年。”安巴旅游部部长费尔南德斯表示，当年到访游客超过100万人次，过夜游客人数也有了显著增长。其中，近27万人次的游客是通过维尔·伯德机场抵达的，现代化的运营系统极大提高了机场的运营效率。

“以前，我们要人工分拣不同航空公司的行李，分拣工人一天下来腰酸背疼，错误率较高。”航空公司地勤人员马丁说，“现在好了，中国援建的这座国际机场可以根据航空公司自动分拣行李，我只要盯着本公司的转盘就好了。别看现在航班多了，我们的工作反而比之前轻松很多，收入还增加了不少！”

泰蒙是安巴机场管理局的机修工，负责航站楼机械设备的维修保养。航站楼建设期间，只要是安装调试专业设备，泰蒙都会早早赶到现场，向中方人员学技术。“航站楼里的现代化设备太多了，这么好的学习机会，我一定不能错过。”航站楼通航后，泰蒙成为当地技术骨干，现在任机修班负责人。“感谢中国，为安巴建设了一座现代化的航站楼，并且毫无保留地传授技术。中国是我们真正的朋友！”

新航站楼通航后，航空公司数量、航班数量和游客数量都在明显增加，安巴在加勒比地区的交通地位有了大幅提升。维尔·伯德机场还荣获了“2015年度加勒比机场”称号。

“这座现代化航站楼将进一步助力安巴发展。”布朗表示，“中方的援助为安巴乃至整个加勒比地区发展带来了更加光明的前景”。

据中国驻安巴大使馆官员介绍，安巴是东加勒比地区首个同中国建交的国家，也是该地区首个同中国签署“一带一路”合作文件的国家。中企在安巴援建的基础设施项目正是“一带一路”倡议向加勒比地区自然延伸的生动体现，日益深化的务实合作与互利共赢将为两国友好不断增添新的内涵。

（本报圣约翰电）

《 人民日报 》（ 2019年07月05日 03 版）

(责编：袁勃)