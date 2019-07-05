日本重启商业捕鲸引争议

7月1日，从事沿岸作业和近海作业的捕鲸船分别从日本北海道钏路港和山口县下关港出海，这标志着日本时隔31年在领海及专属经济区重启商业捕鲸。日本国内一些舆论认为，日本正式重启商业捕鲸可能会导致国际社会的强烈反对，前景难以预料。

在去年9月召开的国际捕鲸委员会大会上，日本提议重启商业捕鲸，遭到会议否决。去年12月，日本宣布单方面退出国际捕鲸委员会，并计划今年7月正式重启商业捕鲸。日本水产厅7月1日宣布，日本截至2019年底的捕鲸配额为227头，具体为52头小须鲸、150头布氏鲸和25头塞鲸。

日本于1988年停止商业捕鲸，但一直以“科研捕鲸”的名义在包括日本沿岸在内的西北太平洋和南极海域开展捕鲸作业。商业捕鲸重启后，日本将无法继续在国际海域实施“科研捕鲸”。目前，仅在太平洋沿岸地区，日本就有1000艘捕鲸船，捕鲸业还关联大约10万日本人的生计。若放开商业捕鲸，会给日本渔业等相关行业发展带来利好。今年2月初，日本首相安倍晋三曾表示：“只要资源的利用是可持续的，各国的饮食文化就应该得到尊重。”针对重启商业捕鲸的理由，日本农林水产大臣吉川贵盛表示，食用鲸肉是日本的传统饮食文化，希望重启商业捕鲸能够带动地方经济复苏。

鲸鱼等海洋生物曾是日本人主要的蛋白质来源。日本媒体称，二战结束前后，鲸鱼曾占日本人所食用肉类的将近一半，如今这一比例降至0.1%以下。日本国内销售鲸肉的超市不断减少，日本大型连锁超市永旺仅在捕鲸船聚集的港口有少数超市销售鲸肉，今后没有扩大销售鲸肉的计划。15年前停止销售鲸肉的华堂超市尚未重启销售鲸肉的计划。

与此同时，国际社会上一直有反对日本捕鲸的声音，同日本关系密切的澳大利亚和英国都是反对捕鲸的国家。日本正式重启商业捕鲸前，环保人士在伦敦举行了抗议游行活动。

《朝日新闻》分析称，在国际社会反对声音强烈的背景下，要想维系商业捕鲸，日本面临着违反《联合国海洋法条约》《华盛顿公约》等两大外交风险。作为日本商业捕鲸对象的小须鲸、布氏鲸和塞鲸都属于《华盛顿公约》濒临灭绝危机附录中所列物种。早稻田大学客座副教授真田康弘认为，虽然日本已经退出了国际捕鲸委员会，但是依然作为该组织的观察员，如果有国家起诉日本商业捕鲸违反《联合国海洋法公约》，日本很有可能败诉。

（本报东京7月4日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月05日 16 版）

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