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大洋洲孔子学院代表共话汉语教学

2019年07月05日04:51  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社惠灵顿7月4日电  （记者郭磊、卢怀谦）2019大洋洲孔子学院联席会议4日在新西兰惠灵顿维多利亚大学举行。与会代表齐聚一堂，共话大洋洲汉语教学的发展。

　　本次会议由国家汉办/孔子学院总部主办，惠灵顿维多利亚大学孔子学院承办。来自新西兰、澳大利亚、斐济、萨摩亚的19所孔子学院和4所孔子课堂的中外方负责人参加会议。与会人员主要讨论了孔子学院发展、管理和效果评估等议题。

　　惠灵顿维多利亚大学副校长布莱尔·麦克雷说，孔子学院是与中国交往的纽带。来自中国的汉语教师志愿者在惠灵顿及周边地区140所中小学教授汉语，有助于新西兰中小学生通过学习汉语了解中国。

　　新西兰前驻华大使、惠灵顿维多利亚大学孔子学院理事会主席包逸之说：“不断加强对中国历史、文化、语言和中国人民的了解和认识，是包括新西兰在内的南太地区国家与中国政治经济交往的基础。对此，孔子学院的作用显得愈加重要。”


　　《 人民日报 》（ 2019年07月05日 16 版）
(责编：马昌、袁勃)
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