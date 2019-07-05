日前，第三届中国与安道尔企业家交流洽谈会在安道尔首都安道尔城举办。今年正值中国与安道尔建交25周年，参加本次洽谈会的中安企业涵盖金融、航空、制造业等多个领域，双方企业期待进一步加深了解，共同探索扩大互利合作的新渠道、新思路、新模式。

虽然中安经贸合作规模不大，但近年来双边进出口均保持较快增速，潜力很大。根据中国海关的统计数字，2018年中安双边贸易额同比增长46.4%，中安双边进出口总额稳步提升，贸易结构更趋优化，保持着良好的发展势头。

安道尔一家商业咨询公司的经理拉杰什·杰桑尼专程来参加此次洽谈会，在他看来，洽谈会的举办具有重要的意义，为增进未来两国经贸往来提供了重要机遇。虽然安道尔的经济体量较小，但是在税收、金融等领域都有优势，中安两国在基建、创新发展等领域都拥有广阔的合作空间。“我看好两国合作的前景，希望更多中国企业来安道尔投资，”杰桑尼说。

坐落在比利牛斯山脉中的安道尔风景秀丽，冰雪运动与冰雪旅游享有盛名，不到8万居民的安道尔每年接待超过800万外国游客，冰雪旅游对经济的直接贡献率达4%，而包括住宿、餐饮和购物等在内对经济的间接贡献率高达30%。

安道尔旅游大臣卡纳尔斯表示，旅游业在安道尔经济中占据重要地位，中国是世界最大出境旅游客源国，虽然目前来安道尔的中国游客人数较少，但一直在保持快速增长。卡纳尔斯说，如今冰雪运动在中国普及程度越来越高，相信这会为安道尔的旅游业带来机遇，“我们计划在中国扩大宣传，推动安中旅游合作，吸引更多中国游客来安道尔参观游览。”

安道尔一家滑雪场的销售经理豪尔迪·昆卡表示，他们期待更多中国游客。为此，他们也正在了解中国游客的习惯和爱好，希望针对中国游客推出定制化服务，同时也计划引进懂中文的教练员，更好地满足中国游客的需求。

安道尔投资促进局局长胡迪特·伊达尔戈表示，安道尔在冰雪产业具有很大的竞争力，不仅举办过多次国际冰雪运动赛事，也在冰雪旅游管理等方面拥有丰富的经验，“中国正在筹备2022年北京冬季奥运会，期待同中国加强冰雪经济合作，在冰雪运动设施建设、冰雪旅游发展模式等方面扩大交流与合作，为北京冬奥会的成功举办、中国冰雪经济的发展提供支持”。

安道尔外交大臣玛丽亚·乌瓦奇·丰特对记者表示，安道尔正在计划推动当地商会和企业参加第二届中国国际进口博览会，使更多中国民众认识和了解安道尔。“我们也非常关注中国提出的‘一带一路’倡议，期待未来深入研究参与相关合作的可能性。”丰特表示，中国是安道尔重要的合作伙伴，“希望以两国建交25周年为新的起点，推动安中关系实现新的发展”。

（本报安道尔城7月4日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月05日 16 版）

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