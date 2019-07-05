百名美各界人士发联名信 认为敌视中国对美国无益

新华社华盛顿7月3日电 美国百名专家学者及政商界人士3日在美国媒体上发表一封致总统特朗普及美国会议员的联名公开信，表示敌视中国对美国无益，这种做法或将孤立美国。

这封题为“中国不是敌人”的公开信登在《华盛顿邮报》网站上，由美国麻省理工学院教授傅泰林、前美驻华大使芮效俭、卡内基国际和平基金会高级研究员史文、美国务院前代理助理国务卿董云裳和哈佛大学荣誉退休教授傅高义执笔，另有95名专家学者、政商界人士等联合署名。

信中说，美国需要回应来自中国的挑战，但美国目前的对华政策只会适得其反。美国将中国视为敌人并试图让中国与全球经济脱钩的做法，将损害美国的国际角色与声誉，也会损害世界各国的经济利益。美国的反对无法阻止中国经济发展、无法阻止中国企业扩大在全球市场的份额，或是中国在国际事务中扮演更重要的角色。

信中同时指出，美国不可能在不损害自身利益的情况下大幅减缓中国发展的步伐。如果美国迫使盟友将中国视为经济和政治敌人，这将削弱美国与这些盟友的关系，而最终被孤立的或将是美国而非中国。

信中还指出，对于中国将取代美国成为全球领导者的恐惧被夸大了。事实上，中国参与国际体系对维护该体系以及各方在气候变化等共同问题上采取有效行动都至关重要。

这封信结尾部分写道，这封公开信能征得如此多的署名，正说明美国现在并没有形成所谓对华采取全面敌视立场的“共识”。

《 人民日报 》（ 2019年07月05日 16 版）

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