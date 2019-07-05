加快合作步伐 实现共同繁荣

近日，由中国国际贸易促进委员会、中国国际商会、中意商会、中意基金会联合主办的中国—意大利经贸合作投资论坛在罗马举行。来自意大利各部门的政府官员、知名商业人士企业家、学者，中资企业代表、华商逾200人出席了此次论坛，为深化中意经贸合作建言献策。

2019年是中意建立全面战略伙伴关系15周年，2020年两国将迎来建交50周年。“今年3月，意大利与中国签署了共建‘一带一路’合作谅解备忘录，为意中企业加强交流合作创造了巨大机遇。意中未来可以进一步拓宽合作范围，扩大双边投资规模。”意中基金会总经理文森佐·佩特罗内表示，“意中友好关系源远流长，双边关系稳步发展，经贸领域的合作取得不俗成绩。”

近年来，中意双边关系保持良好发展势头，在国际经贸形势整体低迷的情况下，中意经贸合作逆势上扬，双边贸易额节节攀升。中意经济结构互补性强。2018年，在全球贸易疲弱的背景下，中意双边贸易额以542.3亿美元的成绩再创新高。双方在港口基础设施建设、5G通信、第三方市场合作等方面正加快合作步伐。

意大利外交部副部长曼利奥·迪·斯特法诺代表示，意中两国合作基础深厚，前景广阔。意大利政府积极参与“一带一路”建设，坚信“一带一路”有助于充分挖掘意中两国在各领域的合作潜力。同时，意大利也清醒认识到贸易保护主义的危害，愿意同中国一道，共同开发第三方市场投资，携手展开合作，实现共同繁荣。

“中意应该发挥各自的比较优势，以企业为主力军，共同探寻商机，取得务实的合作成果。”中国国际贸易促进委员会会长高燕认为，未来两国应该深挖双边贸易增长潜力，深化科技创新合作，拓展第三方市场合作是切实有效的举措。

今年11月，意大利将作为主宾国参加第二届中国国际进口博览会，意大利把这次博览会当作重要机遇，正针对中国市场的拓展积极筹备参会。中意正着手开展多层次、多领域合作机制，并鼓励两国企业组织系列经贸论坛、洽谈会和联合委员会，保持密切交流与合作。

2020年是中意文化旅游年，中意双方正以此为契机进一步夯实两国民心相通的坚实基础，造福两国和两国人民。“意中经贸合作大有可为。”意大利前驻华大使严农祺强调，“深化经贸关系是推进意中双边关系的一个重要环节，双方要构建更广泛的对话框架，加强企业、市场和人民的互相了解。”

（本报罗马7月4日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月05日 16 版）

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