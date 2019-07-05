“我们终于不再为停电发愁了”（第一现场）

中缅技术人员在小其培电站机房主控中心工作。

本报记者 孙广勇摄

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中企建设的缅甸小其培水电站位于恩梅开江支流其培河上，总装机容量99兆瓦，设计年发电量5.99亿千瓦时。自2013年9月向缅北地区供电，截至去年底，已累计供电7.83亿千瓦时，将稳定的电力送往千家万户，不仅为当地提供了大量就业岗位，而且有力促进了当地经济发展。

6月的缅甸，十分炎热。夜幕降临时，记者来到缅甸北部最大城市密支那。整座城市灯火通明，路灯璀璨。同行的缅甸今日民主报记者吴年感叹，“由于缺电，缅甸最大城市仰光从每年4月份热季开始每天都会多次停电，居民区、工业区、商业区轮流供电。然而，作为克钦邦首府的密支那却灯火辉煌，这都要归功于中国企业建设的水电站。”

“我们用上了‘24小时不间断’电力”

让密支那灯火辉煌的小其培水电站，由中国国家电投在缅甸成立的伊江上游水电有限责任公司（伊江公司）建设。在小其培水电站负责向密支那输送电力的第一变电站内，几台机组正在工作，银白色的高压电线进入变电站，转为低压电后输往密支那各地。缅籍技术人员丹昂告诉记者，小其培水电站通过66千伏线路，经由麦那变电站、密松变电站分输，向克钦邦密支那、莫高、和平、莫宁以及实皆省南巴、胶不托供电，并与缅甸电网并网运行。

“小其培电站装机容量占缅北电网的70%，发电量占缅北地区的60%。供电范围覆盖克钦邦的其培、密支那、莫高、和平、莫宁等地，并延伸到实皆省，受益人数不断增加。为缅北提供稳定、充足的电力，方便了民众的生产、生活。”伊江上游水电有限责任公司可持续发展部主任张焕贵说。

“以前的灯泡就像小西红柿，泛着一点红光，远了根本看不见。”当地一家米粉店店主旷磅指着屋顶的灯泡说，“现在电力充足，店里的电视、电扇、电饭锅以及3个大冰箱等都能正常使用，米粉店生意也好起来了。我们终于不再为停电发愁了。”如今，旷磅一家人还搬进了新盖的二层木楼。“感谢中国企业，我们用上了‘24小时不间断’电力，生活越来越好，孩子们也不用去外地打工，一家人在一起很幸福。”

当地商业区一家电器行店主辛荷告诉记者，“电力供应改善后，密支那的电器店多了起来，许多电器也畅销了，这里的酒店也从2家增加到15家，城市规模不断扩大。”

提起稳定的电力供应，很多密支那老百姓都竖起了大拇指，“感谢中国公司修建的小其培水电站提供了稳定电力。真心感谢中国，让密支那亮了起来。”

克钦邦供电局局长吴丹吞昂对记者表示，密支那的电力供应以前主要依靠北边布嘎公司的木里水电站，以及周边几个柴油发电站，电力供应不稳定，经常出现断电情况。“现在有了小其培电站，充足的电力供应让城市灯火通明。”

“中企带来了我们急需的水电技术和人才”

经过3个多小时的车程，记者来到距离密支那150多公里的小其培电站。在电站，记者遇到缅方派驻水电站工作的管理人员貌貌诶。貌貌诶告诉记者，缅甸水电人才缺乏，来工作前他们都参加了专门的培训，“在这里，我们从中国工程师的身上学到了很多技术”。

小其培电站现有员工69人，中方员工18人，其余为缅籍员工，本地化比例超过70%。缅甸目前没有电力相关的技术标准，技术管理经验落后，小其培电站将先进的技术管理理念带给缅籍员工，开展形式多样的技术培训，并任命优秀缅籍员工担任管理干部，主动参与、共同管理，建立机制激励员工快速成长。

记者在水电站采访时，遇到了密支那科技大学的学生前来参观水电站。张焕贵说，正在推动小其培电站与缅甸高校建立实习、培训机制，将电站打造为缅甸的水电技术实习培训基地，为当地培养技术及管理人才。自2013年以来，已进行培训260余场次5120余人次，为当地培养电力人才110余人。

克钦邦议员吴佐温曾到小其培水电站参观，他对记者说：“缅甸学生到小其培实习，可以开阔眼界。我正在推动密支那科技大学与电站联合成立水电专业，毕业后他们可以到中国公司工作，学习掌握先进的水电技术，为缅甸未来的电力发展作贡献。”

“除了在克钦邦投资开发水电，中企带来了我们急需的水电技术和人才，实现了合作共赢。克钦邦根据电力改善的情况启动了新的工业发展规划，计划在莫高、莫宁、八莫等地区建设工业区，还有摩托车厂及其他工厂。”克钦邦交通、通信、电力与工业部部长吴温纽说。

“共建一带一路是经济发展的重要机遇”

目前，缅甸全国仅有44%的民众能够用上电，与此同时电力需求却以每年约19%的速度增长，这让缅甸面临极为严峻的电力短缺问题。

克钦邦议会议长吴吞丁对记者表示，缅甸制定了2030年实现全国供电全覆盖的目标，最近3年缅甸政府以每年12%的速度增加供电量，但仍然不能满足迅速增长的电力需求。“小其培电站是缅北最重要的电力来源，输送到克钦邦的歪莫、密支那等地，甚至输送到实皆省，成效很好。”

克钦邦有着缅甸最丰富的水利资源，但目前用于发电的利用率还不到2%，加之高压输电网络的缺乏，电力输送也是一个大问题。“小其培电站没有满负荷运转，3个机组仅运行1台机组，就是由于缺少高压输电网络，生产的电力无法调配到其他偏远的缺电地区。我们还要继续努力，我们需要更多的电力。”吴吞丁表示。

吴佐温在克钦邦邦议会担任计划和财政委员会主席，他表示，克钦邦制定了三年发展规划，规划中的工业园已经与中国公司签订备忘录。“如果没有电，规划的工业区将成为一纸空文，因此需要大力发展电力基础设施。”

为进一步扩大供电范围，伊江公司正与缅甸方面密切合作，推动缅甸国家电网建设工作。张焕贵对记者说，计划建设从克钦邦歪莫到实皆省南巴变电站约245公里230千伏电网，把电力输送到实皆省、曼德勒省等地，“我们要让更多的当地民众用上稳定的电力”。

“共建‘一带一路’是经济发展的重要机遇，我们将在这一框架下加强与中国的合作。欢迎中国企业在电力、道路等基础设施方面加大投资力度。”吴吞丁信心满满。

（本报缅甸密支那电）

《 人民日报 》（ 2019年07月05日 16 版）

(责编：马昌、袁勃)