“文化中国·一带一路”中法少年儿童油画巡回展颁奖典礼暨中意文化艺术交流启动仪式在京成功举行

人民网讯 6月22日上午，欧美同学会法比分会、意大利分会和北京恒时博纳乌天地国际文化传播中心在欧美同学会共同举办了“文化中国·一带一路”中法少年儿童油画巡回展颁奖典礼暨中意文化艺术交流启动仪式。

2017年6月25日，旅法画家马红生所在的北京恒时博纳乌天地国际文化传播中心，成功举办了“一带一路新篇章2017首届中法儿童油画巡回展”启动仪式。2018年6月，马红生携带精选的中国儿童油画作品，出席了法国亚当岛市举办的“文化中国·一带一路”中法建交54周年法国亚当岛市中法文化艺术节，参展的11幅油画作品获得了“中法文化艺术节小龙人艺术家奖”。这11幅获奖作品作为中法少年儿童文化艺术交流的见证，被法国亚当岛市儿童艺术中心收藏。

在本次活动中，欧美同学会法比分会副会长乌兰高娃，法国驻华使馆文化处专员Didier HETET，欧美同学会法比分会留法学长、画家马红生，欧美同学会副会长、意大利分会会长郑荃，意大利新联协会主席安贝托等先后致辞，向获奖的小画家们表示祝贺，表示将继续推动中法两国之间的文化艺术的交流，并将中法文化艺术交流的接力棒交接到中意文化艺术交流上，预祝启动仪式后中意文化艺术交流活动圆满成功。出席本次活动的嘉宾还有中国驻联合国教科文组织大使尤少忠、欧美同学会原副会长陈宝顺、欧美同学会妇女委员会主任端木美等。

嘉宾致辞之后，嘉宾们为获得法国亚当岛市政府授予“中法文化艺术节小龙人艺术家奖”的张鹤严等八位到场小画家颁发获奖证书和奖杯，并为“文化中国一带一路-中意文化艺术交流”启动仪式剪彩，宣布“文化中国一带一路-中意文化艺术交流”正式启动。启动仪式后，马红生将赴意大利开展文化艺术交流活动。

此外，马红生向新疆霍尔果斯苏港中学、新疆生产建设兵团一师五团双语学校等三所学校赠送了30幅他的油画作品，以实际行动履行文化助力扶贫攻坚。为了普及油画教育，使中小学有艺术熏陶的空间，激发和培养学生对艺术的创造力和浓厚兴趣，他还向北京市的几所学校捐赠了40余幅油画作品。

赠画仪式后，参会的中意两国少年儿童在欧美同学会北大厅四合院内共同创作了一幅画作《中意友谊地久天长》。这幅画作将于下半年在意大利举办的“文化中国·一带一路”中意文化艺术交流的开幕式上展示。

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