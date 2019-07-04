【国际锐评】中美合作是民心所向

美国《华盛顿邮报》周三（3日）刊登一封致美国总统特朗普和美国国会的公开信，题为《美国视中国为敌适得其反》。这封公开信由一百位来自美国学术界、外交界、军界以及商界的人士联合署名，信中对美中关系下降表示关切，认为这不符合美国和全球利益，华盛顿并不存在一个“同中国全面对抗的共识”，从而传递出美国国内对发展中美关系的普遍期待。

具体来看，信中表达的一些理性观点包括：中国不是美国经济上的敌人，美国的许多行动导致美中关系“螺旋式下降”；美国敌视中国并试图将中国与全球经济脱钩的做法，将损害美国的国际地位与声誉，伤害所有国家的经济利益；中国的参与对当今国际体系以及气候变化等全球性议题非常重要，美国维护国家利益的最好方法，是恢复在不断变化世界中有效竞争的能力，并与其他国家和国际组织合作，采用破坏和遏制中国与世界接触的做法只会适得其反。

这封公开信的五位执笔者，包括美国麻省理工学院教授傅泰林、美国前驻华大使芮效俭、卡内基国际和平研究院研究员史文、前美国务院代理助卿董云裳和前哈佛大学教授傅高义。他们当中，既有从事中美关系研究的专家学者，也有拥有丰富外交经验的政界人士。他们与其他95位美国各界知华人士达成一致，认为敌视中国将“适得其反”，这种清醒、客观的声音表明：美国少数鹰派政客炒作的所谓中美“对抗论”、“脱钩论”只是基于个人野心私利的杂音，不可能左右中美关系发展的大势。

这封公开信也表明：中美两国元首大阪会晤，达成同意继续推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，同意在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商的重要共识，是中美两国民心所向，符合国际社会普遍期待。

正如这封公开信所指出的，中国不是美国经济上的敌人。中美关系本质是互利双赢，双边货物贸易额从1979年不足25亿美元，到2018年超过6300亿美元，两国经济总量增至全球40%，中美之间一方的成功，都是以对方成功为基础的，而不是相反。美方加征关税的做法背离了互利互惠这一双边关系根本属性，必然伤人损己。

美国商务部周三（3日）公布的数据显示，美国5月份贸易逆差继续扩大，创下五个月来新高，其中美中贸易逆差增加12.2%，扩大至302亿美元，显示加征关税根本不能解决美方的经贸关切。此外，摩根士丹利编制的商业状况BCI指数从5月的45点骤降至6月的13点，被业内认为代表美国各行各业的商业信心急速恶化，加征关税损害经济预期。这充分证明：中美合则两利、斗则俱伤，合作比摩擦好，对话比对抗好。

按照中美两国元首G20大阪峰会期间会晤达成的共识，中美双方经贸团队接下来将讨论具体问题。克服困难、妥处分歧，依然需要付出艰苦的努力。美国对中国输美商品单方面加征关税是中美经贸摩擦的起点，如果双方达成协议，加征的关税必须全部取消。只要双方按照两国元首大阪会晤达成的重要共识，用平等和相互尊重推进经贸磋商，坚持互惠互利，相向而行，就有希望取得一个让两国人民满意、受到世界人民欢迎的结果。（国际锐评评论员）

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