俄国防部长说深潜器事故主因是电池仓起火

新华社圣彼得堡7月4日电（记者鲁金博）俄罗斯国防部长绍伊古4日向总统普京汇报说，科研深水潜航器事故的主要原因为电池仓起火。

绍伊古说，潜航器电池仓起火，随后火势扩散，这是事故的主因。潜航器本身可以修复，目前正对修复工作的期限和工作量展开评估。

普京还询问了深水潜航器中核动力设施的情况。绍伊古说，核设施在潜航器中处于完全隔绝状态，船员们也全力保障了核设施的安全，使之没有受到任何损害。核设施目前处于正常工作状态，这也是潜航器有望短期内修复的重要条件。

这艘隶属于北方舰队的深水潜航器7月1日在巴伦支海海底进行科研工作时起火，造成14人死亡。船员们随后扑灭了火势。

绍伊古说，在危急情况下，船员首先让非军事人员撤离现场，随后封闭了舱口，以防火势蔓延。船员们则为潜航器的安全战斗到底。

事故14名遇难者中包括两名拥有“俄罗斯英雄”称号的船员以及7名海军上校。普京在事故后表示，这是“俄罗斯海军乃至整个军队的巨大损失”。

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