外交部:中美不是敌人 对中美关系抱有信心

人民网北京7月4日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持4日例行记者会。记者会实录如下：

问：3日，《华盛顿邮报》刊登了一封致特朗普总统和美国会的公开信。这封公开信由美前政要及知名专家学者执笔，95名美学术界、外交界、军界及商界专家联合署名。信中称，使中国成为敌人只会适得其反，该信得到众多人联署，表明支持对华全面敌对政策的所谓“华盛顿共识”并不存在。信中并就中美关系提出了“七点主张”。中方对此有何评论？

答：我前两天就此事作出过回应，也注意到这封公开信已经正式发表。我们对信中的理性、客观声音和观点表示肯定。在此，我愿再强调几点：

第一，中美不是敌人。中美建交40年来，两国关系历经风雨，取得了历史性发展，不仅给两国人民带来了巨大利益，也促进了世界的和平稳定与发展繁荣。40年的风雨历程证明，中美这两个历史文化、社会制度、意识形态完全不同的大国完全可以在不冲突、不对抗基础上，实现相互尊重、合作共赢。

第二，合作是中美唯一的正确选择。我们多次说过，中美合则两利、斗则俱伤，合作比摩擦好，对话比对抗好，两国利益高度交融、合作领域广阔，不应落入所谓的冲突对抗的陷阱，而应实现相互促进、共同发展。这符合两国根本利益，也是国际社会的普遍期待。

第三，我们对中美关系抱有信心。中美两国人民之间有着朴素友好的感情。两国在经贸、人文、地方等各领域交往互动频繁，已经形成了你中有我、我中有你、利益交融的局面。正是这种千丝万缕的联系增加了中美关系的韧性。一个健康、稳定的中美关系是两国民心所向，也是大势所趋。

最后，我想再次强调，绝不能让矛盾和分歧来定义今天的中美关系，更不能让偏见和误判来左右明天的中美关系。我们相信，客观、理性、务实的声音终将战胜那些偏执、狂热、零和的主张。

我们希望美方能够认真倾听美国国内及国际社会的理性声音和建设性意见，与中方一道，按照两国元首达成的共识，继续推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，推动中美关系行稳致远，更好造福两国和世界人民。

问：据报道，秘鲁外交部表示，将邀请包括中国在内的一些国家参加于8月6日举行的委内瑞拉问题会议。中方是否收到了邀请？是否将派人与会？对会议有何期待？

答：在委内瑞拉问题上，中方的立场是明确的、一贯的。我们支持国际社会在国际法框架下多做劝和促谈工作，帮助委内瑞拉朝野通过对话协商尽早找到政治解决方案。中方愿继续为委内瑞拉问题的和平解决作出努力。

至于秘方邀请中方参加会议的事情，目前我没有可提供的消息。

问：第一个问题，中国驻英国大使刘晓明批评称，英国支持冲击香港立法会的暴力行为是选择站在了错误一边，并警告英方避免进一步干预，否则可能影响中英双边关系。昨天，英国外交部“召见”刘晓明大使，批评其言论不能接受。中方对此有何回应？第二个问题，英国首相特雷莎?梅称，《中英联合声明》规定的香港高度自治以及各项权利和自由应得到尊重。她已就香港问题向中方表达关切。中方对此有何回应？

答：关于刘晓明大使向英方交涉和双方会见的情况，中国驻英国使馆已经发布了消息，你可以查阅。刘大使在与英方的交涉和会见中清楚地阐明了中方的严正立场。

关于第二个问题，前两天是亨特外交大臣对香港事务指手画脚，今天换了个人出来说三道四，难道他们之间有协调配合吗？

中方对亨特先生涉港错误言论的坚决回应，也同样适用于英国政府其他官员的类似表态。

我今天姑且克制一些，不展开讲。但如果英方某些人执迷不悟，一错再错，恐怕就要再说道说道了。

问：中国交通运输部发布了马六甲海峡航运提醒。该海峡存在怎样的安全风险，尤其对中方船只而言？你是否有进一步信息？

答：中国交通运输部已经发布了有关通知，我这里没有可以进一步提供的消息。

问：据报道，美国驻德国大使昨天会见了“世维会”主席多力坤，他是德国公民。美国大使是美派驻德国的代表，大使有权并可与任何人会面。他还对中国的新疆政策进行指责。你对此有何评论？

耿爽：你是在为美国驻德国大使辩护吗？

记者：我只是在问问题。

答：我还没有看到你说的情况。在涉疆问题上，我们的立场是非常明确的。我们坚决反对任何国家利用涉疆问题干涉中国内政。

至于你提到的美国驻德国大使会见多力坤，多力坤是“世维会”的头目，是个彻头彻尾的恐怖分子。

问：据报道，一名曾在朝鲜被捕的澳大利亚学生获释，目前在北京，预计很快将离京。你是否掌握其行踪？中方是否在他获释一事中发挥作用？

答：我不掌握你说的情况。

问：第一个问题，昨天和前天都有记者问到关于南海的问题，美国官员称，中国近日在南海发射了六枚导弹，美国对中国在南海军事化动向提高警惕。你能否证实有关中方试射导弹的消息？对美方的言论有何回应？第二个问题，据中国媒体报道，6月29日，72集团军在某些地域组织实弹射击演练，检验导弹对多方向目标拦截能力。中方此前发布了于6月29日至7月3日在南海进行军事训练的消息。这两条消息有何关联？

答：前两天你来了吧？（记者点头）

那你应该知道我的答案，我建议你向军方求证和询问。

问：第一个问题，特朗普总统发推特称，为了与美国竞争，中国和欧洲多年来操纵汇率，美国应该采取相应行动。中方对此有何评论？第二个问题，白宫国家经济委员会主任库德洛称，中美双方最快将于一周内就经贸磋商展开讨论，中方会购买美国大豆和猪肉。中方能否证实？

答：关于第一个问题，第一，多年以来，美国财政部一直没有将中国列为汇率操纵国。这是美方自己的决定。

第二，有关多边国际机构也一直对包括中国在内的各国汇率状况有着权威的评估。

第三，作为负责任的大国，中国不会搞竞争性的货币贬值，不会将人民币汇率作为工具来应对贸易争端。

关于第二个问题，中美两国元首在大阪会晤中同意，在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。

你刚才问到的这些具体情况，建议你向主管部门询问。

问：据报道，美国政府计划向台湾出售66架战机的工作方案下个月就会有进展。中方对此有何回应？

答：我们已经多次说过，我们一向反对美台之间的官方往来和军事联系。我们要求美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系，谨慎妥善处理涉台问题，以免影响中美关系和台海和平稳定大局。

问：你昨天宣布世界和平论坛将于清华大学举行。可否介绍更多有关此次论坛的情况？

答：第八届世界和平论坛将于7月8日至9日举行，主题为“稳定国际秩序：共担、共治、共享”。论坛期间将举办3场大会讨论、2场午餐会、1场外长对话、1场晚餐会和多场小组讨论等活动。议题包括“国际格局与国际秩序”、“地缘政治与大国关系”、“地区安全”、“多边主义与单边主义”等。

正如我昨天发布的消息，国家副主席王岐山将出席7月8日上午举行的论坛开幕式并致辞。阿富汗前总统卡尔扎伊、印尼前总统梅加瓦蒂、新加坡前总理吴作栋、欧洲理事会前主席范龙佩和俄罗斯前联邦安全会议秘书伊万诺夫等外国前政要将应邀出席论坛。50多个国家的驻华使节也会出席论坛开幕式，来自24个国家的100余位智库学者将与会发言。此外，还有约200名中外国际关系学者、业界嘉宾受邀出席。

我这里顺便介绍一下，世界和平论坛是中国举办的第一个高级别非官方国际安全论坛，由清华大学主办，中国人民外交学会协办。论坛创建于2012年，迄今已举办了7届，旨在为世界各国战略家和智库学者提供一个讨论国际和平与安全问题的平台。

问：昨天，中国国务委员兼外交部长王毅会见了尼泊尔外长。你能否提供更多信息？

答：我们已经发布了消息，你看到了吗？

记者：是否有更多的信息？

答：昨天，国务委员兼外交部长王毅在北京会见尼泊尔外长贾瓦利。

王毅表示，中尼是山水相连的友好邻邦，两国领导人为两国关系发展指明了方向。双方要共同落实好两国领导人共识，推动中尼关系与时俱进，迈上新台阶。

王毅指出，中方赞赏尼方坚定奉行对华友好政策，支持尼泊尔找到符合本国国情、增进人民福祉的发展道路。中方愿同尼方一道，以共建“一带一路”为契机，探索跨喜马拉雅立体互联互通网络建设，加强各领域务实合作。中方愿同尼方携手维护多边主义与发展中国家共同利益，推动构建人类命运共同体。

贾瓦利表示，尼中友谊源远流长，双边关系基础稳固。尼泊尔高度认同习近平主席倡导的构建人类命运共同体理念，积极评价并期待中国在国际议程设置中发挥更大作用。尼泊尔视中国为实现可持续发展的最重要伙伴，愿同中方进一步深化全面合作伙伴关系，加强高层交往，共建“一带一路”，密切在国际和地区问题上的沟通协调，共同维护多边主义和公平正义，推动两国关系在新时代取得更大发展。

在会见中，贾瓦利外长重申，尼方坚定奉行一个中国政策，绝不允许任何势力利用尼泊尔领土开展反华活动。

(责编：徐祥丽、杨牧)