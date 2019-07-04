百名美国“中国通”联名发公开信：敌视中国将适得其反

7月3日出版的《华盛顿邮报》发表了一封给美国总统特朗普和国会议员的公开信，题为《把中国变成美国的敌人于事无补》。该信由美国麻省理工学院教授傅泰林、美国前驻华大使芮效俭、卡内基国际和平基金会高级研究员史文、美国国务院负责东亚和太平洋事务的前代理助理国务卿董云裳和哈佛大学教授傅高义等5人撰写，并由其他95名知名人士联合署名。

公开信中说：“我们是学术、外交、军事和商业界成员，绝大多数来自美国，我们中的许多人整个职业生涯都在关注亚洲。” 公开信接着从7个方面论证为什么把中国塑造成美国的敌人对美国不利，并指出在华盛顿并没有必须与中国为敌的压倒性共识。

这100名人士在公开中表示：“我们不认为中国是（美国）经济上的敌人，也不相信在每个领域都面对国家安全威胁。”美国将中国视为敌人并将其与全球经济脱钩的做法损害美国的国际角色和声誉，破坏所有国家的经济利益。

公开信还表示，美国的反对不会阻止中国经济增长、中国公司在全球市场份额的增加以及中国在全球事务中发挥更大作用。美国试图减缓中国崛起的努力也将伤害美国自己。如果美国强迫其盟友将中国视为经济和政治敌人，那将削弱美国与盟友的关系，遭到孤立的是美国而非中国。

公开信还指出，中国参与国际体系对于该体系的存在，以及对气候变化等共同问题的有效行动至关重要。美国应该鼓励中国参与并修改全球体系，崛起的大国应该有更大的发言权。“恢复美国在不断变化世界中有效竞争能力，并与其他国家和国际组织合作，这才是维护美国利益的最好办法。破坏和遏制中国与世界接触的做法适得其反。” (来源：人民日报客户端 张梦旭)

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