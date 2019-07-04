波音公司宣布投入资金用于两起空难事故的家庭和社区

新华社旧金山7月3日电 美国波音公司3日发表声明宣布，将投入1亿美元资金用于受印度尼西亚狮子航空公司610航班和埃塞俄比亚航空302航班空难事故影响的家庭和社区，将支持这些家庭和社区的教育、生活、经济发展等开支费用。
波音公司表示，将与当地政府和非营利组织合作使用该项资金，并在数年内完成。波音公司还称这项资金与遇难者家属的相关赔偿诉讼无关。
波音董事长、总裁兼首席执行官丹尼斯·米伦伯格在声明中说，波音公司对两起惨痛的空难事故感到抱歉，对遇难者亲友表达最深切的同情，希望这个方案能给他们有所安慰。他同时表示，“我们专注于在未来几个月内重新赢得客户和乘客的信任和信心”。
去年10月29日印尼狮航一架波音737-8客机（属于737 MAX系列）失事坠海，机上189人全部遇难。今年3月10日，埃塞航空一架同型号客机失事，机上157人全部遇难。之后，737 MAX系列客机在全球范围内遭到停飞或禁飞。此外，两起空难事故的部分遇难者家属已起诉波音公司。
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