国际专家：单边主义面前，加强多边合作是唯一正确选择

新华社北京7月4日电（记者温馨、成欣）在日前举行的第二届万寿国际安全研讨会期间，多名专家学者表示，面对“逆全球化”思潮泛起、单边主义抬头的现实，加强多边合作是唯一正确选择。中国积极参与世贸组织等国际机构改革，推进“一带一路”建设，对维护多边主义具有重要意义。

这场主题为“大变局下的全球安全”的研讨会于1日至3日在北京举行，吸引了来自20多个国家的外国政要、安全问题专家、和平组织代表出席。

奥地利前国防部长、奥地利欧洲与安全政策研究所所长维尔纳·法斯拉本德表示，在当今互联互通的世界，国家间的安全联系越来越紧密，没有国家可以在孤立封闭中保持和平与发展。中国的崛起及其对国际事务的深度参与，正为全球带来实现政治稳定、社会安全和经济发展的希望。

法国欧洲展望与安全研究所所长埃马纽埃尔·迪皮伊认为，要真正改变全球治理的失灵，就需要以多元主义的世界观、以参与治理过程的实践活动建构起一种真正的全球身份认同。

“尽管目前世贸组织机制面临压力，但事实证明这一机制还是非常有效的。”迪皮伊说，现阶段需要呼吁更多的国际组织和非国家行为体参与到多边合作中，也期望联合国在管控分歧上发挥更大的作用。

瑞典席勒研究所所长乌尔夫·桑德马克表示，在贸易保护主义加剧、大国地缘政治博弈与军事安全风险上升的背景下，中国提出的“一带一路”倡议，成为国际区域多边合作的新亮点和新动能，带动了沿线国家和地区的经济发展。

联合国裁军研究所首席研究员约翰·伯里肯定中国在推动军控裁军进程中发挥的重要作用，呼吁更多的双多边安全对话合作，共同致力于维护全球战略稳定，推进国际军控与裁军进程。

印度和平与冲突研究所所长兰巴认为，面对当前的形势，需要各个国家协商，共同进行政策调整，从而使贸易重新成为国家间关系的压舱石。研讨会的召开，是加强地区经济贸易安全合作的良机。

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