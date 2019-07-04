人民网北京7月4日电(记者朱玥颖) 7月3日，斯里兰卡投资论坛在京举行。此次论坛由斯里兰卡战略发展与国际贸易部、斯里兰卡投资局以及斯里兰卡驻华大使馆共同举办。

斯里兰卡战略发展与国际贸易部部长萨马拉维克拉马在讲话中表示，斯方重视参与中方提出的“一带一路”倡议，并邀请中国的企业家到斯里兰卡建厂，特别是利用优惠关税准入。目前，斯里兰卡正在西北部和南部建设新的工业区，为投资者提供了新的土地供应，所有审批手续都已经完成并准备就绪。

萨马拉维克拉马强调，在斯里兰卡，投资者在收回机械、设备和建筑物中的投资前，可以不必缴纳任何企业所得税。当投资超过1亿美元时，在收回投资的150%前，也可以不必缴纳任何企业所得税。如果投资者是出口导向型行业，则只需要支付这个税率的一半。在营商环境上，萨马拉维克拉马表示，新企业在斯里兰卡的注册时间已经从6天缩短到1天，征地和房产登记从过去的近2个月减少到了3周。斯方正引进一种“电子单窗口”，这将把数十个处理国际贸易的国家机构联系起来。

斯里兰卡驻华大使科迪图瓦库表示：“斯中两国历史以及现存的文物都证明，斯中两国的友谊可以追溯到两千年前。我最近参观了位于广西合浦汉代文化博物馆，看到了两千多年前被带到中国的珍贵的斯里兰卡宝石。”同样，中国的丝绸和瓷器产品从5世纪开始就在斯里兰卡销售。科迪图瓦库还表示，希望以共建“一带一路”为契机，邀请中国的企业家到斯里兰卡投资。

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