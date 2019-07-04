巴基斯坦一渡船倾覆致8人死亡多人失踪

新华社伊斯兰堡7月4日电（记者刘天）据巴基斯坦媒体4日报道，一艘载有约50人的渡船3日在巴北部开伯尔－普什图省的德尔贝拉湖倾覆，已导致8人死亡，多人失踪，另有15人获救。
报道援引当地一名官员的话说，渡船行驶中遭遇风浪而倾覆。救援人员在事故发生后因道路不通无法快速抵达，造成救援迟缓。巴基斯坦军方也派出了特别行动部队参与救援。军方潜水员还在继续寻找失踪者。
当地警方说，事故发生时，船上除乘客外，还载有一些牲畜和行李，但该渡船载重量很小，因此超载很可能是事故的主要原因。
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