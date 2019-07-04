莫斯科动物园给旅俄大熊猫“开直播”

新华社莫斯科7月4日电（记者马晓成 李东旭）作为友谊使者的中国大熊猫“如意”和“丁丁”一亮相莫斯科就受到俄罗斯民众的广泛关注。不过，俄民众也有个“甜蜜的烦恼”——不能轻易探访它们。日前，莫斯科动物园想出了好办法——为大熊猫开启互联网直播。
据莫斯科动物园新闻处介绍，莫斯科动物园通过网络直播的方式实时上传“如意”和“丁丁”的画面，满足了俄罗斯民众的需求。为此，莫斯科动物园共在熊猫馆安装了8个摄像头。
据了解，摄像头昼夜运行，观众可在该园官网的专门频道看到喂养、训练熊猫等场景。
许多俄罗斯网民对此表示欢迎。据莫斯科动物园统计，目前熊猫直播日观看人数已经突破了5万。
根据中国野生动物保护协会与俄罗斯莫斯科动物园签订的合作协议，中俄双方共同开启为期15年的大熊猫保护研究合作，今年6月，“如意”和“丁丁”在莫斯科动物园正式安家。
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