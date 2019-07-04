法国人退休年龄或延长 近期将讨论新改革建议

中新网7月4日电 据《欧洲时报》3日报道，法国退休改革委员会主席德勒瓦将于7月14日推出备受瞩目的退休改革报告，该报告将在9月到11月进行新的协商讨论。据悉，退休年龄仍是法国各界关注的敏感话题。
据报道，法国法定退休年龄将维持在62岁，但政府将确立基准年龄。德勒瓦表示该年龄将是64岁。另外，法国总统马克龙希望，法国未来的退休制度将采用积分制，而非当前的年限制。目前每分代表的“价值”，将在2025年后公布。
报道称，法国政府希望通过退休改革将退休金产生的亏损降到零，并能够保证退休体系总能在5年内保持收支平衡。
此外，法国政府还将推出退休金模拟计算机制，每个法国公民都可根据个人和工作情况计算退休金。不过，法国政府认为最重要的因素并非“价值”，而是其中的变化和指数。
据悉，法国政府在退休议题上比较谨慎。自5月份起，德勒瓦同法国总理以及相关部长进行了5次会晤讨论，第6次会晤将于7月7日进行。7月14日改革建议公布后，9月到11月，相关组织将针对特别退休金和职业等进行具体层面进行讨论。
姚培生：从外交到文学 做传播中国的使者 从1973年进入外交部工作到2006年退休，姚培生曾担任吉尔吉斯斯坦、拉脱维亚、哈萨克斯坦、乌克兰大使。几十年来，他一直为中国外交事业贡献着自己的力量。近日，姚培生接受了人民网的专访，讲述了自己数十年的外交人生。【详细】
外交部：希望美方能同中方相向而行 过去这一周，G20大阪峰会是国际舆论关注的焦点。针对峰会上对中美元首会晤有何期待？外交部发言人作出回应。此外，就朝美关系、美联邦快递公司“误退”华为手机、海湾紧张局势等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】