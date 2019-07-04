法国人退休年龄或延长 近期将讨论新改革建议

中新网7月4日电 据《欧洲时报》3日报道，法国退休改革委员会主席德勒瓦将于7月14日推出备受瞩目的退休改革报告，该报告将在9月到11月进行新的协商讨论。据悉，退休年龄仍是法国各界关注的敏感话题。

据报道，法国法定退休年龄将维持在62岁，但政府将确立基准年龄。德勒瓦表示该年龄将是64岁。另外，法国总统马克龙希望，法国未来的退休制度将采用积分制，而非当前的年限制。目前每分代表的“价值”，将在2025年后公布。

报道称，法国政府希望通过退休改革将退休金产生的亏损降到零，并能够保证退休体系总能在5年内保持收支平衡。

此外，法国政府还将推出退休金模拟计算机制，每个法国公民都可根据个人和工作情况计算退休金。不过，法国政府认为最重要的因素并非“价值”，而是其中的变化和指数。

据悉，法国政府在退休议题上比较谨慎。自5月份起，德勒瓦同法国总理以及相关部长进行了5次会晤讨论，第6次会晤将于7月7日进行。7月14日改革建议公布后，9月到11月，相关组织将针对特别退休金和职业等进行具体层面进行讨论。

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