利比亚难民收容所遭空袭致重大伤亡 联合国多部门发声

中新社北京7月4日电 的黎波里消息：位于利比亚首都黎波里东部的一处难民收容所当地时间3日凌晨遭遇空袭。根据联合国驻利比亚有关机构统计，空袭已造成44人丧生、130多人受伤。

利比亚民族团结政府3日发表声明，指责利比亚“国民军”发动此次空袭。声明还呼吁联合国调查此事，并采取措施防范此类行为再次发生。

“国民军”的一名发言人当天回应称，当天的袭击目标是一处军事营地，而不是难民收容所，“国民军”同意联合国介入调查。这名发言人同时宣称，位于的黎波里南部的一个武装组织应为难民收容所遇袭事件负责。

据美联社报道，有幸存者对媒体表示，遇袭地点位于塔朱拉地区的一处武器库和附近的一处难民收容所。事发时正值凌晨，许多人正在睡觉。空袭导致难民收容所的设施严重损毁，伤亡人数会进一步上升。

联合国安理会当地时间3日就此事举行紧急会议。联合国秘书长古特雷斯呼吁对此事进行独立调查。联合国人权事务高级专员巴切莱特当天表示，发动此次空袭的袭击者可能犯下战争罪。联合国难民署发言人亚克斯利称，遇袭的难民收容所内有约600人，冲突各方都清楚地掌握其位置，没有任何借口可以成为该地点遭到袭击的理由。

卡扎菲政权2011年被推翻后，利比亚局势陷入动荡。从今年4月起，利比亚民族团结政府及支持它的武装力量同哈夫塔尔领导的“国民军”持续冲突。与此同时，多个恐怖组织在利比亚境内活动频繁，袭击事件时有发生。

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