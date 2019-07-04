白俄罗斯举行庆祝独立日阅兵式

新华社明斯克7月4日电（记者马晓成 魏忠杰）白俄罗斯3日晚在首都明斯克举行盛大阅兵式，庆祝白俄罗斯独立日暨二战中从德国法西斯占领下解放75周年。

阅兵式在当地时间晚9时开始，白俄罗斯国防部长安德烈·拉夫科夫乘坐中国产红旗轿车检阅部队。白俄罗斯总统卢卡申科在阅兵式上致辞说，75年来我们生活在纯洁的天空之下，为了纪念伟大卫国战争中的英雄，我们应该维护我们国家的和平与独立，将我们生命中这一最为珍贵的东西传承给后代。

随着三架悬挂白俄罗斯国旗的直升机飞过主席台上空，现场鸣放礼炮，正式拉开阅兵序幕。米-8、米-24直升机，以及苏-25、米格-29、伊尔-76等飞机相继在空中亮相。

随后，25个徒步方队依次接受检阅。中国人民解放军仪仗大队96名军人迈着铿锵有力的步伐走过主席台接受检阅，赢得现场观众的欢呼和掌声。据了解，这是中国军队连续第二年参加白俄罗斯独立日阅兵。

在被称为“二战传奇”的T-34坦克的引领下，25个战车方队接受检阅。在此次阅兵中，T-72主战坦克、BMP-2装甲步兵车等装备先后亮相。据白俄罗斯官方介绍，共有5000余名官兵参加了阅兵式。

1944年7月3日，白俄罗斯从德国法西斯占领状态下解放。1996年年底，白俄罗斯通过全民公决，将7月3日定为“白俄罗斯独立日”。除了阅兵式外，白俄罗斯全国各地当天还举办各类音乐会、体育比赛等庆祝活动。

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