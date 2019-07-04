日本参议院选举公告发布 选战正式开始

新华社东京7月4日电（记者姜俏梅）日本国会第25届参议院选举公告4日发布，正式拉开为期17天的参议院竞选活动帷幕。

这是日本首相安倍晋三本届政府自2017年11月成立以来的首次大选。当地时间4日上午8时30分开始，日本总务省负责的中央选举管理会以及各都道府县设置的选举管理委员会接受候选人报名。朝野政党、无党派人士预计约370人报名参选，以争夺参议院本次124个改选议席。预计修宪、提高消费税以及养老金问题等将成为朝野各党在选战中的争论焦点。

本届参议院选举将于21日进行投计票并公布结果。安倍晋三3日在朝野7个政党党首讨论会上说，执政的自民党和公明党将此次选举“胜负线”定为“含非改选在内的议席数确保过半”，但实际上本次参议院选举的最大焦点是修宪势力能否达成修宪所需三分之二议席的目标，这意味着安倍需联合日本维新会等修宪势力在本次选举中获得86个席位。

在野党采取的策略是5党联合起来，主张针对国民对养老金制度的担忧声讨安倍政府的社会保障和经济政策，举多党之力抗击自民党，打一场修宪势力“阻击战”。

日本参议院议员任期6年，每三年改选一半议席，此次改选的是2013年当选的参议院议员。修改后的日本《公职选举法》将参议院额定议席从242个增至248个，本次选举额定议席将增加3个至124个，其中包括74个选区名额和50个比例代表名额，选举结束后参议院议席总数为245个。

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