中国驻英国大使：英方应深刻反省错误言行

新华社伦敦7月3日电（记者桂涛 梁希之）中国驻英国大使刘晓明3日说，中方对英方粗暴干涉香港事务和中国内政表示强烈不满和坚决反对，要求英方深刻反省错误言行，立即停止以任何方式干预香港事务和中国内政。

刘晓明当天在中国驻英国大使馆举行中外记者会，阐述了中方对最近在香港特别行政区发生暴力冲击立法会事件的严正立场。

他说，英国政府选择站在错误一边，不仅发表不当言论，干预香港事务，而且为暴力违法分子撑腰打气。“更有甚者，他们试图干扰香港法治，阻挠特区政府将肇事者绳之以法。”

刘晓明强调，香港是中国的特别行政区，不是英国殖民统治下的香港，香港事务纯属中国内政，任何国家、组织和个人都无权干预。

刘晓明重申，中方维护国家主权、安全和发展利益的决心坚定不移，维护香港繁荣稳定的决心坚定不移，坚决反对外部势力干预的态度坚定不移。

他指出，多国媒体、特别是英国媒体对此次事件做了大量报道，但一些报道存在严重偏见，有些甚至是恶意中伤。

当天，25家中外媒体共40余名记者参加了记者会。

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