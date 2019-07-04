杭州文化旅游推介会走进越南

浙江省委常委、杭州市委书记周江勇在推介会上致辞。

人民网河内7月4日电 （刘刚、覃翊）杭州文化旅游推介会7月3日在越南首都河内举行。活动以“丝路记忆、最忆杭州”为主题，通过“生态杭州、文化杭州、数字杭州、现代杭州”等板块，向越南各界充分展示杭州的深厚文化底蕴和现代化发展水平。推介会现场还设置虚拟激光换装秀、VR游杭州现场体验、丝绸华服秀等环节，让越南民众在参与中，感受文化与旅游、传统与现代完美融合的杭州。

浙江省委常委、杭州市委书记周江勇在推介会上致辞时表示，杭州是人文荟萃的历史文化名城、风景秀丽的生态文明之都、勇立潮头的创新活力之城。我们真诚希望，两地旅游界秉持优势互补、合作共赢的理念，以务实态度、有效举措加强旅游全域交流合作，在市场共享、产品共推、机制共建上更进一步。诚挚邀请大家到杭州休闲旅游、观光度假，亲身感受杭州的独特韵味别样精彩。

越南国家旅游总局副总局长何文超在致辞时表示，推介会为双方旅游企业加强交流与合作提供重要机遇，为双方旅游产业实现互利共赢发展创造良好条件。

中国驻越南大使馆文化参赞彭世团在致辞时说，中越作为重要邻邦，政治制度相同、发展道路相近、前途命运相关。近年来，中越两国高层保持频繁接触，两国领导人就把握双方关系发展方向达成一系列重要共识。在这一背景下，中越旅游合作取得良好进展。

据介绍，目前越南已成为杭州第六大入境客源国，同时也是杭州市民最大的境外出游目的地。去年，两地旅游往来达59万人次，其中杭州至越南游客56万人次，越南至杭州游客3万人次。

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