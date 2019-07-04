美国前贸易代表：中美元首会晤达成共识是推进贸易谈判首要一步

新华社纽约7月3日电（记者马倩）美国前贸易代表卡拉·希尔斯近日接受新华社记者专访时表示，中美元首会晤达成重要共识，是推动两国贸易谈判取得持续进展的“第一步”。

希尔斯认为，中美两国同意在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商、美方不再对中国出口产品加征新的关税，是双方为达成贸易协议所做努力的首要一步。如果两国在此基础上持续稳定地迈出更加积极的步伐，两国经济都将受益巨大，未来双边关系也会得到加强。

她说：“两国商界领袖都对解决争端抱有希望。这些争端不仅（对两国经济）造成破坏，还带来了巨大的不确定性。”

希尔斯表示，迄今中美贸易谈判取得的进展让美国商界、工人和农民看到了更多希望，他们期待未来双方谈判能够取得更多进展和积极成果。她呼吁双方经贸团队尽快且定期会面，以解决仍然存在的问题。

“我们的目标应该是解决当前分歧，为未来强有力的美中关系奠定强大且持久的经济基础。”希尔斯说。

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