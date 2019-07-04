阿尔巴尼亚执政党在地方选举中获胜

新华社地拉那7月3日电（记者章亚东）阿尔巴尼亚中央选举委员会3日公布的初步选举结果显示，阿执政的社会党在6月30日举行的地方选举中获胜。

阿中央选举委员会发言人在新闻公报中说，阿地方选举的全国计票工作已于2日晚结束。初步结果显示，阿尔巴尼亚353多万选民中共有约81.2万选民参加投票，投票率为22.97%。社会党赢得61个城市中59个城市的选举。

这位发言人还说，阿中央选举委员会在未来5天内将对选举过程中的所有申诉进行分析后再公布正式选举结果。

6月30日，阿全国举行地方选举，选举61个城市的市长和市政成员。因主要反对党民主党的抵制，选举在紧张的气氛中进行，不过投票期间未发生暴力事件。

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