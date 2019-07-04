印度国大党主席拉胡尔再次递交辞呈

新华社新德里7月3日电（记者赵旭）印度国民大会党（国大党）主席拉胡尔·甘地3日再次递交辞呈，宣布辞去主席职务并敦促国大党尽快选出新的领导人。

拉胡尔在个人社交媒体公布的辞呈中说，“作为主席，我对国大党在今年大选中的失败负有责任。问责制对国大党未来发展至关重要，正是出于这个原因，我决定辞去主席一职”。

拉胡尔还说，现在最重要的是选出一位新主席领导国大党，但他放弃由他来提名新主席人选。

在今年4月至5月举行的印度全国大选中，印度国大党作为最大反对党只获得议会下院543个议席中的52个议席，而总理莫迪领导的印度人民党赢得303个议席。选举结果公布后，拉胡尔在5月25日曾提出辞去国大党主席一职，但被国大党最高决策机构工作委员会拒绝。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)