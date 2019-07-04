俄罗斯在黑海举行跨军种协作演习

新华社莫斯科7月3日电（记者张骁）俄罗斯黑海舰队3日发布消息说，黑海舰队和俄南部军区空天军部队正在黑海水域举行跨军种协作演习。

消息说，在乌克兰和美国主导“海上微风—2019”多国联合军演背景下，俄黑海舰队舰艇和俄南部军区空天军部队的军机举行跨军种演习，演习内容包括保护克里米亚半岛重要海岸基础设施以及在海上反击假想敌舰队。

消息还说，演习期间，俄军舰艇和飞机交替扮演“友军”和“敌军”角色，以保证全面完成演习任务。

黑海舰队未公布此次演习的具体起止时间。

由乌克兰和美国主导的“海上微风－2019”多国联合军演1日在乌南部举行。据乌克兰国防部发布的公报，包括乌克兰、美国在内的19个国家共派出约3000名军人、32艘舰艇和24架军机参加演习。

自克里米亚地区2014年宣布脱离乌克兰、并入俄罗斯以来，俄与以北约为代表的西方国家阵营关系日趋紧张。西方国家对俄经济、国防等领域实施制裁，北约也加强了相关军备建设和部署。

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